e-tron: ja està aquí el primer cotxe elèctric d’Audi

L’e-tron marca un abans i un després en la història de la marca dels anells, al convertir-se en el primer cotxe totalment elèctric dels d’Ingolstadt. Aquest ‘crossover’ elèctric de 4’9 metres de llarg, gairebé dos d’ample i 1’6 d’alt queda a mig camí d’un SUV, un monovolum i un turisme convencional té una autonomia real superior als 400 quilòmetres, i començarà a arribar al nostre mercat a finals d’any.

Estèticament el nou e-tron mostra un disseny elegant i auster, lluny de les estridències o rareses que sovint presenten els cotxes elèctrics. Aquest e-tron interpreta a la perfecció el disseny i llenguatge estètic de la família Audi, amb alguns elements moderns i futuristes -com el disseny dels fars posteriors- però sense cap extravagància o disrupció exagerada, mantenint un disseny ‘mainstream’ capaç de conquerir clients als cinc continents. Tant és així que l’e-tron fins i tot conserva una calandra frontal que no hauria de necessitar, ja que no ha de refrigerar cap motor de combustió.

L’absència d’una mecànica convencional permet que l’e-tron disposi d’un maleter de 600 L de capacitat i un espai extra de 60 L més sota el capó, on tradicionalment ubicariem el motor de combustió.

El nou e-tron disposa de fars led de sèrie, tot i que opcionalment podrà equipar uns fars ‘Digital Matrix’ que il·luminen millor l’entorn del vehicle. Els interiors mantenen el disseny elegant i tecnològic inicat pels nous A8 i Q8, i destaquen per un disseny elegant i minimalista amb elements tecnològics i materials de primera qualitat, presidits per les tres pantalles digitals amb reconeixement gestual, un sistema ‘Head-up Display’ o diversos sistemes d’ajuda a la conducció.

Però potser l’element més revolucionari de l’e-tron són els nous ‘Virtual Mirror’, una opció que permet substituir els retrovisors convencionals per uns de virtuals gràcies a dues càmeres que projecten allò que enregistren dins del marc de les portes de l’habitacle. Això sí, aquest sistema encara no està homologat a la Unió Europea, tot i que Audi assegura que és més segur que un retrovisor convencional, ja que no queda afectat per les inclemències meteorològiques ni core risc de trencament a l’hora de maniobrar en espais reduïts, per exemple.

Una mecànica potent i ecològica

El nou e-tron utilitza dos motors elèctrics -un sobre cada eix- que desenvolupen una potència total conjunta de 355 CV (265 kWh), tot i que té una funció ‘boost’ de deu segons que permet desenvolupar més de 400 CV per efectuar avançaments o incorporacions. Tota aquesta potència permet que l’e-tron acceleri de 0 a 100 en 5’7 segons i tingui una velocitat punta limitada de 200 km/h.

L’e-tron pot recuperar energia cinètica de les frenades i les desacceleracions, però el conductor podrà modificar els paràmetres de recuperació energètica de les frenades amb tres modes que es gestionen mitjançant un botó al volant. Una d’aquestes opcions és la coneguda ‘one pedal’, que permet que el cotxe freni sol quan el conductor aixeca el peu de l’accelerador, permetent de facto que el cotxe es pugui fer circular amb un sol pedal un cop agafada la tècnia a base de pràctica.

A més a més l’e-tron disposa de modes de conducció anomenats ‘off-road’ i ‘Sport’ que modifiquen el comportament del cotxe mitjançant la gestió de la potència, la direcció i les suspensions fent que aquest elèctric esdevingui encara més eficaç i polivalent sobre diversos ferms.

Les bateries d’ions de liti de l’e-tron que pesen uns 700 quilos, queden repartides per la plataforma del cotxe i tenen una potència nominal de 95 kW, i Audi assegura que ha treballat molt en la seva seguretat ignífuga: en cas d’accident el cotxe mai hauria d’incendiar-se.

Les bateries es poden carregar en punts de càrrega ràpida de fins a 150 kWh i en qualsevol punt de corrent alterna -porta un punt de càrrega d’onze kW de sèrie. A més a més el conductor podrà gestionar la velocitat i estat de càrrega del seu cotxe mitjançant una aplicació del seu telèfon o smartphone.

Audi e-tron Charging Service Els d’Ingolstadt han anunciat la creació d’una targeta anomenada Audi e-tron Charging Service que permetrà carregar el vehicle en més de 72.000 punts operats per més de 200 companyies diferents, i que interactuarà amb le navegador automàticament per planificar les rutes de viatge en funció de l’estat de càrrega de les bateries i l’ubicació dels diversos punts de càrrega ràpida.

Aquest elèctric no serà barat, i tindrà un preu base de 82.400 euros, que fàcilment superarà els 100.000 si el volem equipar al màxim amb totes les opcions possibles. La seva base serà utilitzada per la variant convencional de l’e-tron, que s’anomenarà e-tron Sportback i es presentarà a finals de l’any vinent.