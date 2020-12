Mercedes presenta la seva gamma 2021 i anuncia 20 nous cotxes elèctrics fins a l’any 2030

Any rere any durant l'última dècada, Mercedes-Benz ha organitzat a finals de novembre un esdeveniment a la capital de l'Alt Camp, Valls, en el qual presenta la seva gamma de vehicles i les novetats que incorporarà en el següent exercici. Enguany no estava clar si se'n podria celebrar l'onzena edició, però finalment la marca alemanya ha apostat per un esdeveniment reduït i modificat però que en essència complia la seva comesa: explicar com li ha anat l’any i què té previst de cara al 2021. I el cert és que algunes novetats són molt interessants.

Les vendes de Mercedes aquest 2020 (fins al mes d’octubre) han caigut un 28,5%, una xifra realment dolenta provocada per la pandèmia. Però, curiosament, aquesta xifra no només és la menys dolenta del trio de marques premium, sinó que és molt més continguda que la caiguda general del mercat. La marca afirma que entre els mesos de gener i octubre ha venut un total de 31.392 vehicles, pels 30.436 d’Audi i els 27.901 de BMW. A més, el mercat total ha caigut un 36,8%, gairebé 10 punts més que la marca de l’estrella.

Però, evidentment, aquestes xifres no són positives i no serveixen excessivament de consol. Per aquest motiu, Mercedes planteja un any 2021 en el qual vol apostar per una gamma formada per 5 vehicles elèctrics i més de 20 híbrids endollables, xifra que anirà augmentant progressivament fins a arribar als 10 vehicles elèctrics i 25 híbrids endollables de cara al 2025 i fins als 20 elèctrics purs i 25 PHEV el 2030.

D’aquestes xifres no només se n’extreu que la marca confia plenament en l’electrificació de la seva gamma com a aposta de futur, sinó que de mica en mica ampliarà l’oferta de vehicles elèctrics i que la d’híbrids endollables arribarà en pocs anys al seu màxim. Tot plegat coincideix amb una disminució molt important de l’oferta de vehicles de combustió, que es veurà reduïda en un 40% l’any 2025 i en un 70% el 2030. Tot plegat és un pla molt ambiciós que ja ha començat, tal com es pot veure a la gamma de models que vam tenir l’ocasió de provar breument durant la jornada de presentació.

EL NOU MERCEDES CLASSE S, LA JOIA DE LA CORONA

Ras i curt, Mercedes té actualment el cotxe tecnològicament més avançat del mercat. Ja sé que hi ha cotxes completament autònoms, amb molts sistemes de seguretat o fins i tot amb pantalles a l’interior que fan de retrovisors, com les de l’Honda e que vam provar. Però resulta impossible trobar un únic vehicle que combini tantes d’aquestes innovacions, i el Classe S ho fa.

Quan Mercedes va presentar la setena generació de la seva berlina de representació ja us vam explicar totes les seves novetats, d’entre les quals destaquen especialment la projecció d’imatges en realitat augmentada, la il·luminació predictiva Digital Light o la conducció autònoma de nivell 3. Però fins ara no havíem pogut provar totes aquestes novetats en el cotxe en qüestió... i després d’una presa de contacte tan breu, el ventall de tecnologies és tan gran que gairebé seguim sense haver-les provat.

Per arribar a analitzar en profunditat totes i cadascuna de les innovacions del Mercedes Classe S caldria fer una prova completa, però 20 minuts resulten més que suficients per obtenir les primeres impressions. I què és el que més sobta d’aquest nou model? Doncs el confort i, evidentment, la tecnologia.

Al volant estem envoltats de pantalles, de les quals la principal protagonista és un monitor OLED de 12,8 polzades amb reconeixement biomètric i un sistema MBUX evolucionat que ara permet que cadascun dels passatgers emeti ordres personalitzades. Però una de les que més sorprèn és la pantalla de la instrumentació, ja que disposa d’uns sensors que monitoritzen la posició dels nostres ulls per simular un efecte 3D al monitor.

I a tot això, el head-up display d’aquest vehicle es transforma en una pantalla de 77 polzades amb realitat augmentada que ens projecta sobre els objectes que se situen a uns 10 metres les indicacions del sistema de navegació. En aquest sentit, el nou Classe S és com una nau espacial.

Mercedes també ha equipat la seva berlina amb un sistema de conducció autònoma de nivell 3 que només estarà disponible a Alemanya durant la segona meitat del 2021, ja que a Espanya la legislació encara no ho permet. I fins i tot té preinstal·lat el nivell 4 i adaptada la tecnologia Intelligent Park Pilot, que permet al vehicle estacionar-se completament sol –sense que el conductor sigui a l'interior– i que es troba en funcionament tant al museu de la marca com a l’aeroport de la ciutat de Stuttgart.

En marxa, el funcionament de l’assistent de conducció és magnífic, perquè guia el vehicle pel carril com si es tractés d’una persona, a diferència dels sistemes menys evolucionats, que corregeixen la trajectòria però fan rebotar el cotxe al carril. Dit d’una altra manera, aquest sistema no ofereix una assistència puntual quan detecta que sortim de la carretera, sinó una guia contínua.

I, evidentment, també destaca per oferir una suavitat de conducció espectacular, combinada amb una potència destacable. Actualment el Mercedes Classe S disposa de motors dièsel i gasolina amb potències que van dels 286 als 435 CV, però properament arribaran les versions esportives AMG i l'híbrida endollable, que oferirà una autonomia en mode 100% elèctric de 100 km. I precisament és aquest tipus de tecnologia la que la marca va voler destacar més durant la presentació.

LA GAMMA EQ, PROTAGONISTA EN LA TRANSICIÓ CAP AL COTXE ELÈCTRIC

Com hem dit abans, Mercedes vol electrificar progressivament la seva gamma de models. I mentre no arribi el moment en què la majoria dels vehicles de la marca alemanya siguin completament elèctrics, els híbrids endollables seran els grans protagonistes. La gamma d’aquest tipus de vehicles (que Mercedes anomena EQ Power) està formada per 22 models diferents amb 14 carrosseries, que abasten des del compacte Classe A fins als SUV més grans.

Però molts d’aquests models tenen una particularitat que els fa únics al mercat, i és que aposten per les mecàniques dièsel en comptes de les molt més habituals de gasolina. Amb tot, gràcies a l’ajuda del motor elèctric, són capaços d’obtenir l’etiqueta zero de la DGT. En general, més enllà del tipus de motor de combustió que facin servir, els cotxes EQ Power de Mercedes destaquen per oferir grans autonomies en mode 100% elèctric.

Per citar-ne alguns exemples, segons el cicle WLTP, els Mercedes Classe C, Classe E i GLC tenen mecàniques gasolina + elèctric amb 320 CV o dièsel + elèctric amb 306 CV, però sempre autonomies en mode elèctric superiors als 50 km. Per la seva banda, els models Classe A, Classe B, GLA i CLA tenen motors gasolina + elèctric amb 218 CV i autonomies superiors als 70 km. I, finalment, el SUV més gran de la marca, el GLE, té mecàniques gasolina + elèctric amb 320 CV i dièsel + elèctric amb 333 CV i autonomies d’uns 95 km en mode elèctric. I això sense comptar l’autonomia d’uns 100 km que tindrà el Mercedes Classe S híbrid endollable.

Evidentment, la marca assegura que amb aquestes xifres cobreix les necessitats diàries d’una gran majoria de la població i, a més, contribueix a reduir l’impacte mediambiental dels seus vehicles. De fet, es produeix una reducció del 55% de les emissions de CO2 malgrat l’increment generat durant la fabricació dels vehicles PHEV. Tot plegat, evidentment, condicionat al fet que l’ús que es faci dels vehicles sigui el correcte, amb una càrrega freqüent de les bateries i no pas fent servir sempre el motor de combustió.

Precisament, parlant de la càrrega dels vehicles EQ Power, el cert és que les dades són força atractives. Per carregar completament la bateria d’un Mercedes Classe A 250e necessitarem 5 hores i min en un endoll convencional, 3 hores i 15 min en un Wallbox de 3,7 kW, 1 hora i 45 min en un Wallbox de 7,4 kW i tan sols 25 minuts si equipem la càrrega ràpida opcional de 24 kW.

Però fins i tot en vehicles com el Mercedes GLE 350e, el SUV més gran de la marca, els temps de recàrrega són molt competitius. Aquí fer servir un endoll convencional és menys pràctic, ja que necessitarem 11 hores. Per contra, en un Wallbox de 3,7 kW el temps es redueix a 6 hores i 45 min, i en un 7,4 kW a 3 hores i 15 min. No està pas malament per a un vehicle amb uns 90 km d’autonomia elèctrica, però encara es pot millorar amb la càrrega ràpida opcional de 60 kW, amb la qual només ens caldran 30 minuts.

EL FUTUR ÉS ELÈCTRIC

Un dels vehicles més destacables de la jornada de presentació va ser la nova Mercedes EQV, la furgoneta elèctrica de tipus monovolum de la marca alemanya. I és que el seu motor de 150 kW (201 CV) i 362 Nm està alimentat per una bateria de 100 kWh que li permet obtenir una autonomia de 357 km segons el cicle WLTP, ampliables fins a 482 si només ens movem en entorns urbans.

El més destacable de l'EQV és que per adquirir-la la marca realitza un descompte addicional equivalent al Moves II del govern espanyol, que en vehicles d’aquest preu no s’aplica. D’aquesta manera, l'EQV 300 està disponible des de 79.084 euros, i inclou dos elements molt interessants: un pla de mobilitat i un carregador d’Iberdrola.

Per què són interessants? Doncs en el primer cas perquè la marca ofereix als clients de l'EQV la possibilitat de gaudir 30 dies a l’any durant dos anys d’una Classe V amb motor de combustió per fer tots els trajectes llargs que amb el model elèctric serien més complicats, i en el segon perquè la instal·lació del carregador a casa és gratuïta. Aquesta promoció, a més, no es limita a l'EQV i està disponible per a la resta de models electrificats. Segons van explicar els responsables de la marca, el paquet de sèrie inclou el carregador, la instal·lació i 3 anys de garantia, però també es pot escollir un paquet opcional mitjançant el qual s’aplica una tarifa nocturna reduïda de 0,03€/kW i sis mesos gratis de recàrrega mitjançant l’apli d’Iberdrola.

Mercedes ofereix paquets per incentivar els compradors a fer el pas als cotxes elèctrics facilitant la tarifa i els punts de càrrega

Amb tot, és evident que al vehicle elèctric encara li queda força camí per endavant, però precisament en aquest sentit la jornada de presentació va servir per anticipar quins seran els propers llançaments de la marca. El primer a arribar serà el Mercedes EQA, un compacte de l’estil del GLA però 100% elèctric. D’altra banda, l’estiu del 2021 arribaran les actualitzacions dels Classe C, CLS i la versió esportiva AMG GT4.

De cara a la tardor es preveu l’arribada del model SL, i a finals del 2021 arribarà el vehicle que promet revolucionar efectivament el panorama dels vehicles elèctrics: l’EQS. Per dir-ho fàcil, serà com una mena de Mercedes Classe S 100% elèctric, amb potències superiors als 400 CV, més de 700 km d’autonomia i tota la tecnologia que ja hem vist en la berlina alemanya. Sens dubte, un rival duríssim per al Tesla Model S... i que amb una mica de sort coneixerem en la propera trobada que Mercedes organitzi a Valls l’any 2021.