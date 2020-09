Mercedes presenta el nou Classe S, un cotxe de ciència-ficció

Ara fa deu anys semblava impossible imaginar un cotxe capaç de projectar imatges de realitat augmentada a la carretera, circular sol i fins i tot preparar-se per un impacte imminent. El nou Classe S, el buc insígnia de Mercedes-Benz, és capaç de tot això en una demostració de l’actual arsenal tecnològic i mecànic de la marca alemanya.

Anem a pams, però. Un dels aspectes més trencadors del nou Classe S són els fars Digital Light que permeten projectar gràfics, avisos i dibuixar el carril sobre l’asfalt en condicions d’escassa visibilitat, i que gràcies a la connectivitat en línia anirà actualitzant les seves possibilitats i funcions de manera automàtica.

L’altre gran cavall guanyador del nou Classe S és el seu sistema de conducció autònom, aque segons la marca arriba al nivell 3 sobre 5 en l’escala de conducció autònoma i que permet prendre l control total del vehicle en autopista i retencions. Ara bé, el grup Daimler avisa que ja té llesta una actualització de software que permetrà que el cotxe pugui circular sol en aquells països on la legislació sobre la conducció autònoma així ho permeti (a Europa les lleis actuals són de les més restrictives del món).

D’entrada, el cotxe ja pot efectuar sol aturades en aribar a senyals d’Stop o semàfors en vermell, o circular per una carretera de revolts accelerant i frenant. Fins i tot el nou Classe S podria efectuar una maniobra evasiva de manera automàtica per evitar xocar contra un obstacle o persona.

De cara a la seguretat, el nou Classe S també ofereix un sistema de col·lisió que permet elevar la carrosseria 8 centímetres en dècimes de segon per preparar el cotxe en cas de xoc lateral o posterior, permetent que la part principal en un impacte es produeixi en la carrosseria i no en la porta, protegint així als ocupants del cotxe. També inclou diversos airbags i proteccions per evitar lesions d’esquena o cervicals.

Pel que fa al sistema d’infoentreteniment, el nou Classe S estrena la segona generació del sistema MBUX, ara un 50% més ràpid en el processament de les dades que el model anterior. Té més de 50 funcions que es poden actualitzar online, i reconeix ordres de veu en 27 idiomes (el català no està inclòs en aquesta selecció lingüística) i és capaç de distingir entre el conductor i els seus acompanyants. A més, el sistema MBUX es pot connectar amb el sistema domòtic de la nostra llar per, per exemple, encendre la calefacció o l’aire condicionat per a quan arribem a casa.

Entre les altres novetats funcionals i futuristes destaquen un sistema de reconeixement facial, empremta digital i Pin per evitar furts, o un ajustament automàtic del seient en funció de l’alçada i amplada dels ocupants dels seients, control gestual per obrir el sostre solar, activar el navegador, ajustar els retrovisors o encendre el sistema d’il·luminació interior.

Una mecànica extraordinària

Un cop explicades totes les novetats tecnològiques del nou Classe S, sembla poc important -res més lluny de la realitat- destacar la mecànica d’aquestra berlina de luxe. De moment Mercedes-Benz ofereix quatre mecàniques dièsel i gasolina amb potències d’entre 286 i 435 CV sempre associats a un canvi automàtic de nou relacions. Això sí, els compradors poden escollir entre un sistema de tracció posterior de sèrie o integral a les quatre rodes i un eix posterior direccional, que millora l’agilitat i maniobrabilitat del cotxe.

De cara a 2021 el Classe S estrenarà un nou motor gasolina V8 i una versió híbrida endollable o PHEV amb una autonomia elèctrica d’uns (atenció!) 100 quilòmetres, cosa que el convertirà en el cotxe híbrid endollable amb més autonomia en model 100% elèctric mai fabricat. Per acabar aquest apartat, Mercedes-Benz ha anunciat que el 2022 començarà a comercialitzar una versió elèctrica basada en el Classe S i que es dirà EQS.

El nou Classe S es posarà a la venda aquest mes de novembre, a un preu encara per confirmar, però que en les seves versions bàsiques es posicionarà al voltant dels 100.000 euros.