Mercedes Icon E Concept: un cotxe futurista amb disseny ‘vintage’

David Obendorfer és un dels dissenyadors d’automòbils més influents del Vell Continent. En els seus treballs l’alemany intenta maridar disseny futurista amb el gust pels cotxes clàssics, o bé reinterpretar en clau moderna i format elèctric algun dels cotxes més rellevants de la història.

En aquest cas David Obendorfer ha realitzat un treball excel·lent sobre la base d’un Mercedes-Benz W115 de l’any 1968 que ha batejat com a Icon E Concept. Aquest prototip conceptual d’inspiració retro no és casual, ja que a la seva obra existeixen altres treballs similars a aquest i que en alguna ocasió s’han arribat a fabricar, com ara el Citroën Relay, basat en un treball seu sobre la mítica Citroën H.

L’Icon E Concept, que ha tingut una acollida excel·lent per part de la premsa especialitzada i el gran públic, manté els grans trets característics del disseny del model original, així com un respecte gairebé sepulcral per les mides i les proporcions de la berlina. El resultat és un cotxe elegant que s’allunya del disseny recargolat i sofisticat dels cotxes elèctrics moderns.

El disseny dels interiors del prototip Icon E Concept també mantenen l’equilibri entre disseny, classicisme, simplicitat, ergonomia i tecnologia, ja que marida un quadre d’instruments digital i una gran pantalla central tàctil amb un volant de tall clàssic i la total absència de botons a la consola central.

Encara és aviat per saber si Mercedes-Benz prendrà nota del disseny de David Obendorfer, però pràcticament tots els grans fabricants preparen un model capaç de competir amb el Peugeot e-Legend, un prototip elèctric retro que també ha generat una gran expectació entre el gran públic i que la marca francesa està estudiant fabricar en sèrie.