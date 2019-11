McLaren Elva: un cotxe d’ensomni i un preu d’escàndol

McLaren ha presentat l’Elva, el seu últim esportiu, del qual només fabricarà 399 unitats a un preu estratosfèric, ja que els de Woking demanaran 1,7 milions d’euros per cadascun d’aquests roadsters o descapotables biplaça.

L’Elva deu el seu nom a un fabricant de xassís anglès que va subministrar els seus producte durant força temps a McLaren durant els anys 60 del segle passat, i que avui ja no existeix. Amb aquest homenatge els de Woking volen posar en valor el seu llegat esportiu i de competició en un cotxe diferent a la resta.

Mecànicament aquest nou roadster utilitza un motor V8 de quatre litres de cubicatge que arriba als 815 CV i 800 Nm de parell associat a un canvi automàtic de doble embragatge que li permet accelerar de 0 a 100 en menys de tres segons.

Però encara més important que el seu motor és el fet que aquest Elva és una oda a l’aerodinàmica i al disseny. Els seus creadors han tingut en compte en tot moment la cerca de la màxima eficiència aerodinàmica i la necessitat de crear un flux d’aire que protegeixi els ocupants dels seients del cotxe, ja que l’Elva no té sostre ni parabrises.

L'Elva no té parabrises, tot i que opcionalment McLaren en pot muntar un de franc

El sistema de gestió d’aire que estrena McLaren en aquest cotxe, anomenat AAMS, té la funció d’esquivar els ocupants del cotxe (els de Woking asseguren que els ocupants no necessitaran portar casc) i també aprofitar el vent per refrigerar diversos elements mecànics del cotxe, com ara la caixa de canvis o el motor.

A banda de la seva aerodinàmica, el nou Elva també aposta per la lleugeresa i per això utilitza materials com ara la fibra de carboni, l’alumini o frens carbonoceràmics que volen mantenir a ratlla el pes d’aquest roadster, que la marca no ha volgut fer públic.

Estèticament el nou Elva és una autèntica bellesa, però recorda força al Ferrari SP2 Monza. De fet, una part dels experts han criticat que McLaren sembla voler seguir l’estela de Ferrari més que no pas seguir el seu propi camí, un punt que els anglesos desmenteixen.

L’Elva no té sostre i, de fet, està pensat per poder accedir al seu habitacle saltant les portes laterals, tot i que, si ho preferim, també podem obrir les portes. Els seients esportius estan inspirats en els de competició, i els instruments i el volant estan pensats per oferir sensacions pures i esportives al seu conductor.

A més a més, aquest Elva disposa d’un quadre d’instruments totalment digital i una gran pantalla tàctil de deu polzades amb diverses funcions que també pot fer-se servir com retrovisor central o controlar el sistema de refrigeració dins l’habitacle.