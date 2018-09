Ferrari Monza SP1 i SP2: tradició i tecnologia en un sol cotxe

Ferrari ha presentat les seves dues darreres creacions aquesta setmana a la seva fàbrica de Maranello, els Monza SP1 i SP2. Aquests dos esportius recuperen la carrosseria de tipus ‘barchetta’ típica dels cotxes italians dels anys 50 i 60 del segle passat, i és que els Monza SP1 i SP2 evoquen tradició i certa nostàlgia amb un disseny molt purista característic dels esportius biplaces lleugers italians.

Els dos cotxes es basen en la plataforma del 812 Superfast amb diverses modificacions mecàniques i estructurals per obtenir la carrosseria dels SP1 (monoplaça) i SP2 (biplaça) fins obtenir un cotxe que segueix la recepta clàssica dels esportius descapotables italians: un morro llarg i afilat amb una estètica agressiva que no cau en el barroquisme, línies senzilles, formes sinuoses, elegants i marcades amb un toc sofisticat que no arriba a carregar el conjunt amb elements innecessaris.

El pare dels Monza SP1 i SP2 ha estat el dissenyador i arquitecte italià Flavio Manzoni, creador també del ja mític LaFerrari i actual cap de disseny dels de Maranello. Un retorn als orígens del disseny de la mà d’un purista que genera un llenguatge estètic esportiu i atemporal sense haver de recórrer a elements estètics innecessaris.

On Ferrari sí que ha utilitzat el seu arsenal tecnològic és en el motor dels Monza SP1 i SP2, ja que utilitza un potent V12 situat longitudinalment sota el capó i que arriba als 812 CV i 719 Nm de parell transferits directament a l’eix posterior.

Els nous Monza SP1 i SP2 prescindeixen de sostre, lluna o finestra de cap tipus, ja que la seva aerodinàmica ha estat preparada i adaptada per evitar que el vent molesti al conductor i el seu ocupant en un sistema de cúpula protectora que Ferrari ha batejat com 'Virtual Wind Shield', i que permet el màxim comfort dins l'habitacle.

Els italians han utilitzat materials lleugers com la fibra de carboni, l’alumini o el cuir en els entapissats interiors per mantenir el pes del vehicle a ratlla, al voltant dels 1.500 quilos. Amb aquest pes i potència els Monza SP1 i SP2 poden accelerar de 0 a 100 en poc més de dos segons i arribar als 200 km/h en 7’9 segons amb una velocitat punta superior als 300 km/h.

Amb aquestes prestacions els Monza SP1 i SP2 no amaguen la seva intenció de fer gaudir als seus conductors i propietaris en circuits i trams revirats, i els interiors de la ‘barchetta’ transalpina queden reduïts a un exercici de disseny esportiu espartà, inspirat en el món de les carreres.

Ferrari només fabricarà unes 500 unitats dels Monza SP1 i SP2 sota estricte comanda dels seus clients a un preu que la marca encara no ha volgut fer públic, ja que no l’anunciarà abans del Saló de París que començarà en poc més d’una setmana.