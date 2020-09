Toyota Lunar Cruiser: objectiu, la Lluna

Pràcticament tothom està més o menys d’acord que el Toyota Land Cruiser és un dels millors totterrenys de la història. Aprofitant el nom comercial del 4x4 de Toyota, i amb motiu de la primera expedició lunar del Japó, Toyota ha presentat el Lunar Cruiser, un cotxe pensat per fer missions de reconeixement i exploració sobre la superfície del nostre satèl·lit.

Un dels punts forts del Lunar Cruiser és el seu sistema de combustió, totalment elèctric gràcies a una pila de combustible d’hidrogen, una tecnologia que Toyota ja té molt desenvolupada amb alguns vehicles com el Mirai o l’autobús i camió Fuel Cell, encara en fase de desenvolupament.

De moment el Lunar Cruiser és només un prototip del vehicle que ha d’estar enllestit abans de l’any 2029, moment en què l’Agència Japonesa de l’Espai (JAXA) té previst enviar una expedició a la Lluna.

El Lunar Cruiser ha de ser un cotxe que els astronautes puguin conduir amb facilitat per la superfície lunar, i caldrà que sigui especialment fiable, ja que no podrà ser reparat per mecànics especialistes en cas d’avaria, punxada o desgast d'alguna peça.

Aquest totterreny espacial farà uns sis metres de llarg, uns cinc d’ample i gairebé quatre d’alt i utilitzarà sis rodes, i oferirà una capacitat interior d’uns 13 m2 i una autonomia d’uns 10.000 quilòmetres sobre la superfície lunar.