Toyota Land Cruiser: modernitzant l’últim samurai

La moda SUV ho pot (gairebé) tot: a part de prendre clients als turismes convencionals, les versions de tracció integral i més o menys preparades per circular per pista han eliminat molts 4x4 o totterrenys dels de tota la vida. Sense anar més lluny, el Nissan Patrol va desaparèixer i va deixar el seu lloc a l’X-Trail, el Mitsubishi Pajero (o Montero, si ho preferiu) va cedir el seu lloc a l’Outlander i fins i tot Land Rover ha deixat de fabricar el Defender.

Entre altres coses, els totterrenys són cotxes amb xassís de travessers, tracció integral, reductora i bloqueig diferencial que pesen una morterada i necessiten molt de parell per superar obstacles fora de l’asfalt.

Ras i curt, els totterrenys necessiten motors dièsel grans i potents, en un moment que el mercat sembla haver girat l’esquena a aquest combustible i en què la societat europea (absolutament urbanitzada) prefereix comprar SUVs o totcamins híbrids o híbrids endollables, ja que realment no necessita cotxes amb reductora per anar a la muntanya.

Toyota, el referent de la mobilitat híbrida, segueix aposant pel dièsel en aquest Land Cruiser: tenen les seves raons per fer-ho

Potser per això sorprèn que un dels principals fabricants del planeta i referent de la mobilitat sostenible com Toyota mantingui un cotxe com el Land Cruiser, amb un nou motor dièsel 2.8 que entrega 204 CV i que es pot associar a un canvi manual de sis relacions o una caixa de canvis automàtica que també disposa de sis velocitats.

A part del nou motor dièsel, més potent i eficient que mai, el Land Cruiser també incorpora de sèrie el paquet de seguretat Toyota Safety Sense 2, que inclou un sistema de detecció de vianants i ciclistes, control de creuer adaptatiu, reconeixement de senyals de trànsit i avís de canvi involuntari de carril, entre d'altres.

En el camp tecnològic, aquesta actualització del Land Cruiser inclou un nou sistema de compatibilitat del sistema d’infoentreteniment amb Apple CarPlay i Android Auto, cosa que obre un nou ventall d’aplicacions i possibilitats de connexió.

A part de les novetats tecnològiques i de seguretat, Toyota incorpora cinc nivells d’acabats anomenats NX, GX, VX, VXL i Limited. D’entre tots aquests, els acabats VXL i Limited són els més preparats i orientats a un ús intensiu fora de l’asfalt, sense renunciar a elements de confort com ara els entapissats de cuir, sistema d’àudio JBL amb 14 altaveus, volant i seients amb calefacció integrada o sostre solar, entre altres detalls que denoten la seva vocació de qualitat.

El nou Land Cruiser estarà disponible als concessionaris del nostre país a partir de la tardor vinent, amb preus que arrenquen a partir dels 40.000 euros pels models amb carrosseria de tres portes i de 43.000 euros pels de cinc portes.