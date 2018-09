Lego crea un Bugatti Chiron a escala real

La divisió Lego Technic, especialitzada a crear models més sofisticats i especialitzats que la resta de joguines de la marca, acostuma a produir maquetes totalment desmuntables a escala de vehicles, motos, helicòpters, etc. Entre els seus productes destaquen especialment les maquetes de la BMW R 1200 GS Adventure (com la que vam provar a l’Ara Motor), del Porsche 911 GT3 RS o del Bugatti Chiron, entre d’altres. Però l’empresa danesa ha volgut anar un pas més enllà i ha fabricat el primer model a escala real que es pot conduir, prenent com a base el Bugatti Chiron.

Després de construir la versió a escala 1:8 del superesportiu francès, el dissenyador de Lego Aurélien Rouffiange i el seu equip van arribar a la conclusió que una bona manera de portar al límit els productes de la divisió Technic seria fabricar un vehicle autopropulsat de mida real. Amb aquesta idea al cap, un equip de setze especialistes i experts en disseny, mecànica i electricitat van aventurar-se en un dels projectes més ambiciosos de l’empresa.

L’aventura els va ocupar gairebé 13.500 hores, però el resultat és espectacular: la rèplica del Chiron, que no ha necessitat cap mena d’adhesiu durant la seva construcció, està composta per més d’un milió de peces, 4.032 engranatges, 2.106 eixos en creu, neumàtics autèntics i un aleró posterior i velocímetre funcionals.

Però, sens dubte, els elements més especials d’aquest vehicle són els 2.304 motors elèctrics Lego Power Function amb què va equipat, els mateixos que incorporen els models estàndard del fabricant de joguines. En total desenvolupen una potència de 5,3 CV i 92 Nm de parell, i són capaços de moure els 1.500 quilos de pes del Chiron fins als 20 km/h.

Andy Wallace, pilot oficial de proves de Bugatti i antic guanyador de Le Mans, va accedir a provar la versió de Lego del Chiron a la pista de proves d’Ehra-Lessien, la mateixa on es va desenvolupar el Chiron real. En aquest vídeo podreu veure la rèplica del superesportiu francès en moviment:

INFO: https://www.lego.com/es-es/themes/technic/bugatti-chiron/build-for-real