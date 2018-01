BMW R 1200 GS, aventures sense límit

Si existís la moto definitiva, s'assemblaria molt a la BMW R 1200 GS: una motocicleta capaç en qualsevol circumstància i terreny d'operacions. Una moto potent, àgil i ideal per fer viatges llargs, però que no s'arronsa gens si ha d'abandonar l'asfalt i canviar-lo per camins de sorra plens de sots o trams enfangats.

El disseny és sorprenentment senzill, robust i poderós, i cada client pot personalitzar la moto a la seva mida, escollint tres acabats de color de bastidor o incorporant-hi motllures i proteccions específiques al seu gust. Fins i tot hi ha un acabat, anomenat Rallye, orientat a un ús intensiu fora d'asfalt.

En aquest sentit, la nova R 1200 GS porta uns neumàtics mixtos de tacs com un element de sèrie homologats per circular en asfalt a velocitats de fins a 160 km/h i que milloren –i de quina manera– l'experiència de conducció fora d'asfalt.

Tecnologia d'última generació

Millorar l'anterior generació d'aquesta motocicleta no era una feina fàcil. BMW, però, ho ha aconseguit gràcies a diverses actualitzacions que afecten l'electrònica i que converteixen aquesta moto en una mena de màquina amb diverses personalitats i perfils, gràcies a un nou sistema de control de tracció –poc intrusiu però molt segur i eficaç– i als nous modes de conducció (anomenats Dynamic, Dynamic Pro, Enduro i Enduro Pro), que se sumen als modes Rain i Road que ofereix la moto de sèrie.

La R 1200 GS també disposa d'un sistema d'arrencada en pendent, que facilita engegar la moto fins i tot en desnivells pronunciats, intervenint en el sistema de frens i alliberant-nos d'haver de frenar la roda posterior per evitar desequilibrar la moto quan l'hem d'engegar.

A més, la BMW R 1200 GS pot equipar un nou sistema de suspensions que pot ajustar electrònicament les suspensions hidràuliques i adaptar-les a les necessitats específiques del ferm sobre el qual circula en funció de la càrrega de la moto, i que permet fins a 20 mil·límetres extres d'alçària.

Sense por d'embrutar-se

La BMW R 1200 GS continua equipant el mateix bloc motor bòxer de dos cilindres que ofereix 125 CV de potència i 125 Nm de parell, més que suficients per a aquesta 'trail' de tan sols 244 quilos de pes amb el dipòsit ple.

El so del propulsor bòxer d'aquesta BMW és senzillament fantàstic i crea addicció: us dibuixarà un somriure cada cop que enceneu la moto

El propulsor, sorprenentment eficient, empeny amb força a pràcticament tot el tacòmetre, tot i que el seu maridatge amb el canvi de marxes de sis velocitats no és el més eficaç per a un ús intensiu a la ciutat, ja que el sistema Quick Shifter és ideal per a un ús a velocitats mitjanes i elevades, però no és el més precís en entorns urbans, on cal gestionar les marxes més curtes i a vegades funciona amb algunes etzibades que no ens han acabat de convèncer. Res de greu, ja que sempre podem optar per gestionar el canvi de forma manual quan volem circular per entorns urbans.

Si voleu una moto per sumar quilòmetres amb tota comoditat, aquesta R 1200 GS ofereix un confort sense rival en el segment, fins i tot per als acompanyants. A més, no s'arronsarà mai quan abandonem l'asfalt i ens endinsem per camins de sorra, fent gala d'unes capacitats 'off-road' més que notables per pistes i camins de dificultat fàcil o mitjana. Gràcies a la seva alçària, tampoc tindreu problemes a l'hora de superar petits embassaments o travessar rierols a la muntanya, i el taratge de les suspensions –sumat a la forquilla Telelever– fa que sigui còmode de circular per pistes en bon estat.

La nostra unitat de proves disposava de tot el paquet de maletes, que si bé ofereixen espai per transportar objectes, no són l'aliat ideal per fer incursions exigents fora d'asfalt

Tot i ser una moto realment grossa i pesant, també és possible atacar una carretera de revolts a un ritme àgil, si bé els neumàtics de tacs que equipava la nostra unitat de premsa Continental TKC 80 i el plantejament general d'aquesta 'trail' no és el de voler batre el cronòmetre en un circuit.

La BMW R 1200 GS no és una moto barata. De fet, és l'alternativa més cara del seu segment, amb un preu base de 16.960 euros, que es pot encarir significativament amb la llista d'extres, com ara els punys amb calefacció, els maleters de capacitat regulable i els diversos sistemes d'infoentreteniment presents a la moto.

Conclusió Si voleu una moto potent, tecnològica, segura, preparada per fer llargs desplaçaments i adaptada per viure les mil i una aventures fora d'asfalt, aquesta BMW R 1200 GS és la millor opció del mercat.

FITXA TÈCNICA

Motor

Cilindrada: 1.170 cc

Disposició: cilindres oposats (bòxer)

Distribució: DOHC (doble arbre de lleves)

Vàlvules: quatre per cilindre

Alimentació: injecció electrònica

Refrigeració: aire/aigua

Potència: 125 CV a 7.700 rpm

Parell motor: 125 Nm a 6.500 rpm

Normativa anticontaminació: Euro 4

Transmissió

Transmissió final: Cardan

Embragatge: multidisc antirebot banyat en oli i d'accionament hidràulic

Caixa de canvis: sis relacions

Xassís

Doble biga de tubs d'acer

Suspensions

Suspensió davantera : BMW Telelever amb 190 mm de recorregut

Suspensió posterior : BMW Paralever amb 200 mm de recorregut

Frens

Fre davanter: doble disc de 305 mm amb pinces de quatre pistons d'ancoratge radial

Fre posterior: disc de 275 mm amb una pinça de dos pistons

ABS: desconnectable en els dos eixos

Llandes

19" al tren davanter

17" al tren posterior

Dimensions

Capacitat del dipòsit : 20 l

Pes declarat: 238 kg

Longitud màxima: 2.207 mm

Distància entre eixos: 1.507 mm

Alçària seient: 850 mm