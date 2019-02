Kia elimina el Carens

Tot i que ja sabem que el segment dels monovolums podria desaparèixer davant l’ofensiva dels SUV (que aviat suposaran més de la meitat de les vendes al continent europeu) no deixa de sorprendre’ns que Kia hagi decidit deixar de fabricar el Carens, el popular monovolum coreà que portava al mercat des de l’any 1999, i que ara es trobava en la quarta -i última- generació.

El Carens (anomenat Rondo al mercat nord-americà) es fabricava a la planta coreana de Gwanju, on compartia línea de producció amb els Sportage i Soul, dos totcamins d’èxit global que han col·laborat en eclipsar aquest monovolum compacte.

I és que les vendes del Carens (i de tots els monovolums) han anat disminuint exponencialment durant els darrers anys a tot el món, fins el punt de provocar que la direcció de Kia decideixi no donar continuïtat al Carens.

Kia ha decidit que el nou Ceed Tourer (fins ara anomenat Cee’d Sportwagon) serà el cotxe que substituirà al Carens al mercat per donar resposta a aquells clients que necessiten un cotxe amb espai i de tall familiar. A més a més el marge comercial del nou Ceed Tourer (que tindrà un preu base d’uns 23.000 euros) serà sensiblement superior al del Carens.

Un cotxe que encara funciona al mercat espanyol

Curiosament el mercat espanyol és un dels pocs on el Carens gaudeix encara de cert vigor, com demostren les més de 7.000 unitats del monovolum matriculades per Kia a tot l’estat espanyol durant 2018.

El fet de disposar de cinc o set places reals (amb una segona filera de seients amb tres butaques individuals) i un preu de compra relativament assequible -al voltant d’uns 17.500 euros per unitats ben equipades amb el motor gasolina de 136 CV- han fet que el Carens hagi trobat el seu espai al mercat espanyol.

Però no cal que patiu massa si voleu comprar-vos un Carens aquest 2019. Els responsables de comunicació de Kia han confirmat a aquest diari que encara disposen d’un estoc suficient per afrontar la demanda d’aquest model durant els mesos vinents, especialment al mercat peninsular, on el Carens és un dels monovolums més populars del mercat.