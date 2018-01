Hyundai actualitza el Veloster i en prepara una versió N

És un dels grans actius del grup coreà, i Hyundai ha decidit actualitzar estèticament i mecànicament al Veloster per omplir un espai, el dels compactes cupès esportiu, amb cada vegada menys presència al mercat.

El nou Veloster estrena un nou quadre de comandaments, presidit per una pantalla tàctil de 8 polzades i un sistema d’infoentreteniment compatible amb dispositius Android i Apple, càmera de visió posterior, carregador de telèfon sense fils i diversos sistemes de seguretat i ajudes a la conducció com els assistents de carril, control de creuer o sensors d’aparcament, entre altres.

Estèticament el nou Veloster aposta per l’herència del disseny iniciat amb l’i30 amb una calandra hexagonal sobredimensionada i uns nous grups òptics que emfatitzen el caràcter del cotxe. La part posterior del cotxe manté l’essència cupè i esportiva amb una caiguda del pilar C (o muntant) sobre el maleter, uns passos de roda eixamplats i diversos detalls esportius com el difusor posterior i els tubs d’escapament.

Mecànicament el Veloster només disposa de tracció davantera i dos motors de gasolina de 150 i 204 CV de potència, que es poden associar a un canvi manual o automàtic de sis velocitats.

Veloster N, el segon esportiu de la marca

Hyundai ha preparat també una versió N del Veloster, després del gran èxit que ha tingut el primer N de la marca, l’i30 N. En aquest cas el Veloster N arriba fins uns espectaculars 275 CV extrets d’un motor turbo de dos litres de cilindrada associat a una caixa de canvis manual específicament preparada per aquest model.

A més, la posada a punt del departament esportiu de Hyundai també inclou unes suspensions específiques, una direcció més directe, tub d’escapament amb obertura variable i fins i tot un diferencial mecànic amb desplaçament limitat, pensat per gaudir-ne en un ús intensiu al circuit o trams especials.

El Veloster N és un cupè preparat per batre el crono al circuit, la segona creació del departament esportiu de la marca coreana

Estèticament el Veloster N es caracterítza per l’exclusiu color ‘Performance Blue’ i per una calandra encara més sobredimensionada que el model estàndard, a més de tot un seguit d’elements esportius com ara les landes de 19 polzades o diversos elelemnts en color negre com els retrovisors, l’aleró i les dues sortides dels tubs d’escapament al difusor posterior.

Els Veloster i Veloster N arribaran durant el darrer trimestre de 2018 al Estats Units, però encara no sabem la data d’arribada al nostre mercat ni el seu preu final.