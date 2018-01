Hyundai Nexo, un cotxe d’hidrogen amb 800 quilòmetres d’autonomia

Hyundai ja té llest el substitut de l’ix35 Fuell Cell, el seu primer SUV impulsat per una pila d’hidrogen de zero emissions (que lamentablement ja no es podia adquirir al nostre mercat). El seu substitut, més modern, eficient i potent, rebrà el nom de Nexo i arribarà al mercat europeu els propers mesos.

El Nexo disposa d’un motor elèctric de 120 kW -163 CV de potència- alimentat per una pila de combustible d’hidrogen amb una autonomia de fins a 800 quilòmetres, cosa que suposa uns 215 quilòmetres d’autonomia més que el seu predecessor. A més, el Nexo obté una càrrega de més de 500 quilòmetres d’autonomia en tan sols cinc minuts en un assortidor d’hidrogen, que funciona pràcticament igual que una benzinera tradicional.

Més enllà del seu funcionament ecològic, el Nexo disposa també d’un avançat sistema d’assistència al conductor anomenat ADAS que queda a les portes de la conducció autònoma, gràcies al sistema 'Lane Following Assist', que manté el cotxe circulant dins el seu carril de forma autònoma o el 'Highway Driving Assist', que escaneja i ajusta el perfil del vehicle en funció del reconeixement que fa del relleu del trajecte.

L’últim ‘gadget’ tecnològic que estrenarà el Nexo serà un nou sistema d’aparcament remot, que pot estacionar el cotxe de forma autònoma fins i tot sense conductor ni ocupants dins el vehicle, o que permet al conductor guiar l’aparcament del cotxe mitjançant el comandament del cotxe fins i tot fora del vehicle, com si es tractes d’un cotxe de control remot.