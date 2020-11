Hispano Suiza vol fabricar un SUV elèctric de luxe

Tot i que de moment només ha fabricat una unitat del seu impressionant Carmen i una altra de l’evolucionat Carmen Boulougne, i que de moment només té confirmades dues comandes en ferm, Hispano Suiza ja ha començat a treballar en el segon model de la marca, que segons avança el diari Marca serà un totcamí elèctric de luxe.

Joan Orús, cap tècnic d’Hispano Suiza, ha declarat al diari madrileny que de moment el projecte està en una fase molt inicial, a la qual Orús s’ha referit com “un somni que volem fer realitat” en cas de rebre llum verda per part dels inversors. I és que un cop desenvolupada la plataforma i la tecnologia del Carmen, adaptar el material per a un hipotètic SUV no és tan complicat com desenvolupar un projecte nou partint de zero.

A banda de les intencions comercials de la companyia -els totcamins de luxe són vehicles de moda pels quals els clients estan disposats a desemborsar quantitats de diners molt elevades-, cal sumar-hi el fet que el soci tecnològic d’Hispano Suiza, els també catalans QEV Technologies, amb seu a Montmeló (just al costat de les instal·lacions del Circuit de Catalunya), participaran en la primera edició del campionat Extreme E, una mena de Dakar de cotxes elèctrics en què Cupra també prendrà part.

Així doncs, el futur totcamí elèctric d’Hispano Suiza podria beneficiar-se de l’experiència acumulada en aquest campionat de vehicles 4x4 elèctrics per poder oferir un model exclusiu i amb unes capacitats molt aptes fora de l’asfalt.

A banda de desvelar aquest projecte, Orús també incideix en el fet que des de dins de la marca se senten optimistes malgrat el context internacional de la pandèmia i confien que arribaran noves comandes per reservar les 19 unitats que Hispano Suiza té pensat fabricar en total dels seus Carmen i Carmen Boulougne, que volen vendre per més d'un milió i mig d'euros cada unitat.