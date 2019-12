Extreme E, un Dakar en format elèctric

L’any vinent aixeca el teló una nova competició de motor enfocada als cotxes elèctrics amb habilitats off-road o totterreny. Aquesta nova competició, anomenada Extreme E, vol convertir-se en l’alternativa de zero emissions als ral·lis i raids més populars del planeta.

De fet, la primera cursa inaugural del nou Extrem E és tot un cop de teatre, ja que s’estrenarà a Dakar, utilitzant diferents trams a les afores de la capital del Senegal i amb tota la càrrega simbòlica que té aquesta ciutat per als aficionats del motor. El llac rosa de Dakar serà el lloc on comenci l’aventura de l’Extreme E, el 22 de gener del 2021, però no serà més que el començament d’un calendari farcit de proves en escenaris d’ensomni com ara l’Amazones, el Nepal o el desert d’Aràbia, entre altres.

Calendari temporada 2021 2-24 de gener - Llac Rosa, Dakar, Senegal

4-6 de març - Sharaan, Al-Ula, Aràbia Saudita

6-8 de maig - Vall de Kali Gandaki, Nepal

27-29 agost - Kangerlussuaq, Groenlàndia

29-31 d'octubre - Santarém, Parà, Brasil

Tots els pilots que participin en l’Extreme E utilitzaran el mateix cotxe, anomenat Odyssey 21. L’Odyssey 21 és un totterreny amb un xassís tubular d’acer i un paquet de bateries signat per l’escuderia Williams de Fórmula 1. Després, cada equip podrà fer modificacions en el motor elèctric (que mai podrà superar els 40 kW o 550 CV de potència) i algunes modificacions en la carrosseria sempre que no es rebaixi el pes mínim de 1.650 quilos.

El sistema de competició és molt original i diferent dels ral·lis convencionals. Els participants quedaran enquadrats en dos grups i els quatre primers participants passen a la fase eliminatòria de quarts de final, semifinal i la gran final, que se celebraran en un circuit tancat i en diversos trams curts de poc més de sis quilòmetres de llargada.

Aquesta competició, ideada per l’empresari espanyol Alejandro Agag i el cap de McLaren Gil de Ferran, comptarà amb la presència destacada de grans pilots com ara el sis cops campió del WRC Sébastien Ogier, el campió de Le Mans André Lotterer, el campió del Dakar del 2017 en la categoria de motos Sam Sunderland o els pilots Bruno Senna, Jérôme d'Ambrosio, Karun Chandhok, Luca di Grassi i Nelsinho Piquet, amb experiència a la Fórmula 1 i la Fórmula E.