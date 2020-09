Cupra participarà en l’Extreme E, el Dakar dels cotxes elèctrics

L’any vinent aixecarà el teló una nova competició de motor enfocada als cotxes elèctrics amb habilitats off-road o totterreny. Aquesta nova competició, anomenada Extreme E, vol convertir-se en l’alternativa de zero emissions als ral·lis i raids més populars del planeta, repetint la jugada que ha consolidat a la Fórmula E com una de les competicions més seguides i amb més creixement del món del motor.

L’arribada de Cupra a aquesta competició és fruit d’un acord de col·laboració de la marca catalana amb els preparadors oficials del grup Volkswagen, l’equip alemany ABT Sportsline, i comptarà amb la participació d'un pilot masculí -el suec Mattias Ekström- i una pilot femenina encara per acabar de decidir.

A Cupra creuen que aquesta nova competició servirà com una plataforma de publicitat pel nou Cupra Formentor, que l’any vinent també té previst l’arrencada comercial de la versió híbrida endollable, i serà un bon reclam comercial durant la presentació del nou Cupra el-Born, el primer cotxe totalment elèctric de la marca.

Amb tot, el cotxe que participi en aquesta nova competició no serà un model desenvolupat íntergrament per Cupra o per ABT, ja que utilitzarà la plataforma de l’Odyssey 21, un xassísi bastidor comú per a tots els cotxes. L’Odyssey 21 és un totterreny amb un xassís tubular d’acer i un paquet de bateries signat per l’escuderia Williams de Fórmula 1. Després, cada equip podrà fer modificacions en el motor elèctric (que mai podrà superar els 40 kW o 550 CV de potència) i algunes modificacions en la carrosseria sempre que no es rebaixi el pes mínim de 1.650 quilos.

La primera cursa inaugural del nou Extreme és tot un cop de teatre, ja que s’estrenarà a Dakar, utilitzant diferents trams a les afores de la capital del Senegal i amb tota la càrrega simbòlica que té aquesta ciutat per als aficionats del motor. Ara bé, la pandèmia del coronavirus obligarà a proposar l’inici d’aquesta nova competició, que inicialment tenia programat el seu inici el mes de gener de 2021 i que molt possiblement no arrencarà fins el mes de març.