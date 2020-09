Nou Golf Variant, el familiar ideal per tornar a l’escola

Aquest serà un curs escolar atípic: grups bombolla, aïllament social durant l’esbarjo, horaris d’entrada i sortida diferents i per nivells i un llarg etcètera de condicionants. El que no canviarà, especialment aquest any, són els cotxes dels pares, mares o avis a la porta dels centres escolars esperant la sortida dels nens per portar-los a casa (o a les extraescolars).

Durant els últims anys hem vist com els SUV o totcamins es convertien en la primera opció del mercat, sobretot entre els pares joves amb un o dos fills. Amb tot, hi ha alternatives molt sensates en aquest segment, com ara el nou Golf Variant, que tot just estrena la versió familiar de la vuitena generació del popular compacte alemany.

El nou Golf Variant fa 4,63 metres de llarg, és a dir, 36 centímetres més que el Golf hatchback o compacte de cinc portes de vuitena generació, i passa a competir directament amb el nou Seat León Sportstourer, cotxe amb el qual comparteix la nova plataforma MQB Evo. A més, el Golf Variant també té una batalla o distància entre eixos 5 centímetres més gran que la d’un Golf normal, que afavoreix l’espai interior i en millora l’habitabilitat.

Però la raó de ser de les versions familiars (hi ha qui també les anomena ranxeres) és la capacitat del maleter. El nou Golf Variant de vuitena generació arriba als 611 l de capacitat, una xifra prou bona que iguala o fins i tot supera molts SUV del segment amb preus més cars. Amb tot aquest espai encabir-hi un cotxet infantil, la bossa de roba de les extraescolars o la compra setmanal és bufar i fer ampolles.

Com que el Golf Variant és en realitat un Golf amb una carrosseria allargada, manté la mateixa mecànica i tecnologia que el model estàndard, amb mecàniques gasolina i dièsel d’entre 115 i 150 CV associats a canvis manuals o automàtics DSG de set relacions, una mecànica mild hybrid eTSI de 48 V i en un futur també hi haurà una versió GTD amb motor dièsel de 200 CV, un eHybrid i un GTE endollable de 204 i 245 CV, respectivament, i qui sap si fins i tot una versió R com la que vam provar en la generació anterior.

Per acabar, també cal esmentar que Volkswagen seguirà oferint una variant anomenada Golf Alltrack, que aprofita la base del Golf Variant i hi introdueix un sistema de tracció integral de les quatre rodes 4Motion, proteccions de baixos i una suspensió més elevada que li permet circular per pistes en bon estat i –atenció– una capacitat d’arrossegar remolcs de fins a 2.000 quilos de pes.