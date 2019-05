La Generalitat donarà ajudes de 5.500 euros per la compra d’un cotxe elèctric

A partir de dimarts vinent els compradors de vehicles elèctrics podran sol·licitar ajudes al govern català per adquirir-los. Tal com va explicar l'ARA, les ajudes, que finalment es publicaran al DOGC dilluns, suposen unes subvencions de 750 euros per a la compra de motocicletes elèctriques, 5.500 euros per a la de cotxes i d'entre 6.000 i 15.000 euros per a la de furgonetes i camions.

Els compradors hauran d’aportar un cotxe de més de deu anys per desballestar per poder accedir a les subvencions en el cas que vulguin comprar un cotxe o una furgoneta lleugera.

El programa no preveu cap mena d'ajuda a l'adquisició de vehicles híbrids o híbrids endollables, i només s'orienta a la compra de vehicles totalment elèctrics

El cotxe a entregar haurà d’haver estat com a mínim durant els últims 12 mesos a nom de la persona que sol·licita la subvenció i haurà de tenir la ITV en vigor, cosa que restringeix molt els possibles destinataris de les ajudes.

El programa neix d’una iniciativa del govern espanyol, però serà la Generalitat la primera administració de l’Estat que el posarà en marxa, amb una dotació econòmica de més de 7 milions d’euros. Aquest pla també està enfocat a afavorir el procés d’instal·lació de nous punts de càrrega ràpida per a vehicles elèctrics en garatges particulars i a la promoció del servei de préstec de bicicletes elèctriques o de mobilitat compartida.