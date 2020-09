Dodge Durango SRT Hellcat, pur múscul americà

Possiblement ningú necessita un SUV de més de cinc metres de llarg i dos d’ample amb motor gasolina V8 6.2 HEMI i una potència de 719 CV i 874,5 Nm de parell, cosa que li permet superar el Jeep Grand Cherokee Trackhawk (model amb el qual comparteix mecànica) com el SUV més potent del món.

Als europeus ens costa entendre la passió que desperten aquestes màquines bestials entre els compradors nord-americans. Són cotxes molt potents, sí, però consumeixen molt de carburant i a causa de les seves mides i pes són poc àgils en carreteres de muntanya i gairebé impossibles de fer circular (i aparcar) als centres històrics de les grans capitals europees.

Potser per això Dodge es va retirar fa anys del mercat europeu, i si algú vol comprar el nou Durango SRT Hellcat haurà de fer-ho als Estats Units i després portar-lo al Vell Continent, on els SUV de set places i més de cinc metres de llarg no tenen una gran sortida comercial.

Associat a un canvi automàtic i un sistema de tracció integral permanent, el nou Dodge Durango SRT Hellcat té una velocitat punta limitada electrònicament de 290 km/h i pot accelerar de 0 a 100 en 3,5 segons, una xifra que el converteix en un cotxe més ràpid que molts esportius europeus com ara els BMW M3 o Audi RS5. Una autèntica bogeria amb segell americà.

De fet, aquesta mena de cotxes estan pensats per batre rècords en les populars drag race o curses d’acceleració d’un quart de milla, on aquest monstre amb motor V8 homologa un temps d’onze segons, cosa que el converteix en el SUV esportiu de set places més potent del mercat nord-americà.

El preu d’aquest SUV de set places i amb capacitat per arrossegar fins a 4.000 quilos és de 80.995 dòlars (és a dir, uns 68.000 euros al canvi actual) i les primeres unitats es començaran a entregar durant el primer trimestre del 2021.