El Dacia Sandero, líder de vendes a Catalunya

Els Seat León i Ibiza són els cotxes més matriculats a Catalunya en números totals, però si ens fixem en les vendes a particulars, prescindint dels cotxes d’empresa, lloguer o rènting, taxis, cotxes d’autoescola, cotxes policials o de l’administració pública en general és el Dacia Sandero el cotxe que es consolida com el més venut a particulars a Catalunya per segon any consecutiu.

El Dacia Sandero ha venut 2451 cotxes a particulars de tota Catalunya durant els primers sis mesos de l’any, a certa distància del segon cotxe més venut a particulars, el Seat León, que ha matriculat 1714 unitats durant el mateix període. Pel que fa a les províncies, el Sandero ha matriculat 1804 unitats a particulars a la demarcació de Barcelona, 266 a Tarragona, 119 a Lleida i 262 a Girona. El León, per la seva banda, ha matriculat 1357 unitats a particulars a Barcelona durant els primers sis mesos de l’any, 146 a Tarragona, 67 a Lleida i 144 a Girona.

Pràcticament el 90% dels Sandero venuts a Catalunya durant els sis primers mesos de 2018 corresponen al motor gasolina de 90 CV de potència, amb un preu que oscil·la entre els 9.000 i els 10.000 euros. Els particulars que han comprat el León també opten per la mecànica de gasolina (un 65% de les matriculacions) amb el motor de 150 CV però irromp amb força l’opció de GNC, una opció ecològica que arriba al 18% del total de noves matriculacions.

Les claus de l’èxit del Sandero

El Sandero és un cotxe que sempre s’ha venut bé entre el canal de particulars. La clau del seu èxit és el seu preu, que oscil·la al voltant dels 10.000 euros i permet que molts compradors no hagin de finançar una gran quantitat per adquirir un cotxe nou, i molts particulars fins i tot puguin optar per pagar al comptat el seu cotxe. I això en un país que encara no s’ha recuperat del tot del cop que va suposar la crisi econòmica i els elevats índexs d’atur és realment rellevant: el sou mitjà a Catalunya encara avui es situa al voltant dels 1.700 euros bruts al mes.

El Sandero permet que molts compradors no hagin de finançar una gran quantitat de diners amb interessos sovint de l'ordre del 8 o el 9%

A més, el Sandero no disposa de grans luxes (les finestres posteriors s’accionen manualment i no disposa de climatització bizona) però la seva senzillesa i robustesa el fan pràctic i atractiu per un ventall de clients molt gran.

L’habitacle del Sandero és més gran que els del Seat Ibiza o Renault Clio, i aquest permet també encabir-hi cinc ocupants. El maleter, per la seva banda, arriba als 310 L de capacitat, i els costos de manteniment i assegurança del Sandero són sensiblement més econòmics que els de la majoria dels seus rivals.