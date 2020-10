Born: així és el primer elèctric de Cupra

Tot i que en el seu moment es va presentar amb el logo de Seat, la direcció del grup Volkswagen ha consensuat amb els de Martorell que el Born (també anomenat el-Born), que havia de ser primer cotxe elèctric de la marca, finalment ho faci amb el logo de Cupra, la filial d’alt rendiment de Seat que ja s’ha convertit en una marca independent.

El Cupra Born (finalment sembla que el model perdrà el prefix el-Born per anomenar-se només amb el nom del barri de moda de la capital catalana) no dista gaire estèticament del model original de Seat, més enllà d’alguns petits detalls estètics en la zona del para-xocs davanter i un redisseny de l’espòiler, amb una estètica més esportiva i una mica més agressiva que el prototip presentat per Seat a Ginebra ara fa un any i mig.

El Cupra Born ha estat dissenyat íntegrament al Centre Tècnic de Martorell, i presenta solucions estètiques i de disseny molt interessants. D'entrada, el nou Born no és ben bé un turisme convencional ni un SUV: és una mena de crossover o vehicle elevat, pensat per entrar i sortir de l'habitacle o carregar el maleter amb facilitat i oferir un espai interior prou diàfan per cobrir les necessitats de la major part dels conductors. A alguns també ens ha semblat reconèixer algun detall estètic que ens recorda l'Altea, el monovolum compacte ja desaparegut dels del Baix Llobregat.

Els dissenyadors del nou Cupra han posat especial èmfasi en el treball aerodinàmic del cotxe, i en aquest sentit han creat un frontal pensat per obtenir el millor coeficient aerodinàmic possible, i gràcies a aquesta realitat pot aprofitar millor l'espai de l'habitacle, ja que el capó no necessita gaire espai ja que no ha de disposar d’un gran motor de combustió i pot avançar l'habitacle uns quants centímetres per millorar el repartiment de pesos del cotxe i fer-lo més equilibrat de cara a millorar el seu rendiment mecànic.

Amb 204 CV, 420 quilòmetres d'autonomia, un sistema de càrrega ràpida en 47 minuts i nivell 2 de conducció autònoma, el Cupra Born serà la nova estrella de la marca esportiva

El treball aerodinàmic també ha estat molt present en l'execució dels laterals del cotxe, que incorporen una cortina d'aire per facilitar el flux d'aire i unes llandes de 20 polzades pensades per mantenir refrigerat el sistema de frenada i seguir ajudant en el treball aerodinàmic.

Aquest cotxe elèctric aprofita la plataforma modular MEB del grup VAG, que ja fan servir altres models com el conegut Volkswagen ID.3 o el totcamí Skoda Enyaq, que permetrà que en les versions amb bateries més potents el Cupra Born superi els 400 quilòmetres d’autonomia i presenti una potència superior als 200 CV, una xifra que fins i tot es podria incrementar en algunes versions de tall encara més radical en un futur no gaire llunyà.

El Cupra Born es començarà a fabricar a Zwickau (Alemanya) en algun moment entre finals del 2020 i inicis del 2021 aprofitant que la planta alemanya ja està preparada per produir cotxes elèctrics (de fet compartirà línia de producció amb el Volkswagen ID.4). Això vol dir que el nou Cupra Born anirà associat a un paquet de bateries d'alta capacitat de 62 kW que ofereixen 420 quilòmetres d'autonomia i que es poden carregar en només 47 minuts. A més, el seu nou motor elèctric de 150 kW (uns 204 CV) li permet accelerar de 0 a 100 en només 4,7 segons, amb un autèntic arsenal tecnològic i de seguretat que li permeten arribar al nivell 2 en l'escala de conducció autònoma.

Per acabar, també convé recordar que el Born no és l’únic cotxe elèctric que Cupra té preparat per a un futur no gaire llunyà. A banda del Born, la marca catalana també està treballant en la versió definitiva del Tavascan, el primer SUV esportiu –o CUV, com en diuen a Martorell– de la marca, que podria ser una realitat de cara al 2023 o 2024 i que ha de formar part de l'ofensiva elèctrica del grup Volkswagen, que té l'objectiu de convertir-se en el primer fabricant de cotxes elèctrics del món en només tres o quatre anys.