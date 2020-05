Seat podria perdre el seu primer cotxe elèctric en favor de Cupra

L’el-Born hauria de ser el primer cotxe elèctric de Seat, però des de la marca del Baix Llobregat ens han confirmat que a hores d’ara encara estan avaluant totes les possibilitats del projecte.

Aquest compacte elèctric inspirat en el barri del Born de Barcelona aprofita la nova plataforma modular 100% elèctrica i de zero emissions MEB, del Grup Volkswagen, per oferir fins a 204 CV de potència, uns 420 quilòmetres d'autonomia, un sistema de càrrega ràpida avançat i nivell 2 en l'escala de la conducció autònoma.

El que Seat ja ha confirmat és que la cúpula del grup està estudiant la possibilitat que Cupra tingui un model propi basat en el nou el-Born, tot i que aquest anunci podria ser compatible amb el fet que Seat mantingui una versió pròpia d’accés a aquest cotxe elèctric.

Amb tot, la lògica sembla determinar que els clients potencials del segment de cotxes elèctrics amb cert caràcter i potència podrien estar més disposats a gastar-se els més de 30.000 euros que costarà el cotxe (descomptes promocionals i ajudes estatals a banda) en un model de Cupra, una marca aspiracional, esportiva i atractiva, que no pas en un model de Seat.

Cupra, a més, també ha iniciat una aposta decidida per l’electrificació amb les versions híbrides endollables o plug-in dels Cupra León i Cupra Formentor –un altre model exclusiu de Cupra– i disposa del magnífic model de carreres Cupra e-Racer. Els models de Cupra deixen un marge més generós que no pas els models de Seat, i aquest és un punt molt valorat per la cúpula del grup Volkswagen, que analitza el rendiment comercial dels seus models no tant pel volum de vendes sinó pel retorn i marge sobre les inversions.

Sigui com sigui, l’el-Born no es fabricarà a Catalunya, ja que la versió definitiva d'aquest model elèctric es fabricarà a Zwickau, Alemanya, on es produirà amb un paquet de bateries d'alta capacitat de 62 kW que ofereixen 420 quilòmetres d'autonomia i que es poden carregar en només 47 minuts.