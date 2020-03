BMW i4, la nova berlina elèctrica bavaresa

Les berlines esportives i elegants formen part de l’ADN de BMW, i el nou i4 serà la primera berlina elèctrica de tall cupè i prestacions d’alt rendiment que la marca bavaresa fabricarà després d’haver llençat amb èxit els dos primers models de la família BMW i: els BMW i3 i BMW i8, que ja hem pogut provar i que tant ens han agradat.

El nou i4, però, anirà més enllà dels actuals i3 i i8 i mostrarà una carrosseria que respecta els volums i formes tradicionals del segment (capó allargat, cabina un pèl tirada enrere i caiguda cupè sobre el maleter) amb una línia de cintura ascendent i uns passos de roda molt marcats que emfatitzen la seva naturalesa dinàmica i un punt esportiva.

Potser el detall estètic que més ens crida l’atenció del nou i4 és la seva exagerada calandra, que manté el disseny clàssic del doble ronyó però en unes mides un punt desproporcionades i que no ens acaben de convèncer, sobretot pensant que aquesta berlina elèctrica no necessita cap mena de refrigeració per la seva mecànica. Associats a la calandra, el nou i4 hi té uns llums led matriarcal (o Matrix led, com l’anomenen a BMW) amb un disseny molt estilitzat i agressiu.

Pel que fa als interiors, el nou i4 no mantindrà el disseny orgànic dels i3 o un punt futurista dels i8, sinó que manté la mateixa aposta pel disseny i l'ergonomia dels actuals Sèrie 3. Això sí, el nou i4 manté un disseny elegant i distingit que el fan brillar amb llum pròpia, amb elements tecnològics i ergonòmics per tot arreu.

Mecànicament l’i4 promet una potència de 530 CV gràcies a un motor elèctric col·locat sota el capó (com si fos de combustió) i una autonomia d’uns 600 quilòmetres teòrics. Tot i que els de Munic no han volgut confirmar la capacitat ni la velocitat de càrrega definitiva de les bateries, fonts internes apunten que les bateries podrien ser d’uns 80 kWh de capacitat. Tampoc sabem encara si el nou i4 serà un cotxe de tracció posterior o si també incorporarà versions de tracció integral a les quatre rodes.

Encara caldrà esperar fins al 2021 per conèixer la versió definitiva de l’i4, la berlina elèctrica més esperada de BMW, que tindrà la difícil missió de veure-se-les amb el Porsche Taycan i el Tesla Model 3, dos models que ja porten uns mesos al mercat.