BMW confirma el primer M3 Touring de la història

Després d'anys de negatives, finalment BMW ha confirmat que està preparant una versió familiar del seu esportiu M3, que s'anomenarà M3 Touring i que té en el punt de mira l'Audi RS4 Avant i el Mercedes-AMG C63 Estate, uns models que li resten cada cop més vendes a la berlina muniquesa.

I és que les versions de tipus familiar –anomenades Sportwagon, Avant, Touring, Break o de mil maneres en funció del fabricant– són una de les carrosseries més demanades a Europa, on les berlines clàssiques de tres cossos (capó, cabina i maleter) són cada cop més una espècie en perill d'extinció.

De moment BMW ha mostrat la primera imatge oficial (un teaser o esborrany) de la part posterior del nou M3 Touring, que en cap cas arribarà al mercat abans del 2022. En aquesta primera imatge, que no és d'una gran qualitat, podem intuir que el nou M3 Touring tindrà quatre sortides del tub d'escapament –probablement de titani– i un difusor central esportiu i enfosquit que denoten la seva essència.

Ara fa dos anys ja us vam avançar que BMW estava estudiant la possibilitat de fer la primera versió familiar d'un M3 de la història, una possibilitat que vam poder saber que estava molt a punt de confirmar-se, tal com finalment ha acabat passant uns quants mesos més tard.

Mecànicament aquest nou M3 Touring farà servir el mateix motor gasolina turbo de sis cilindres en línia 3.0 TwinTurbo de 510 CV associat a un canvi automàtic de vuit relacions i un sistema de tracció integral xDrive que podrà desconnectar electrònicament l'enviament de parell a les rodes davanteres i esdevenir un cotxe de tracció posterior.

La decisió de BMW ha estat acollida amb entusiasme pels seguidors de la marca i molts possibles clients, que no acabaven d'entendre com la marca bavaresa feia versions esportives dels seus SUV (X3 M i X4 M, per exemple) i no s'atrevia a fer una versió familiar del seu icònic M3.