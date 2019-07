BMW fa el nou X6 més gran i més potent

Ja ho vam dir quan vam provar l’actual generació del BMW X6 ara fa un any: és un cotxe estrany, un concepte poc útil i que desafia tota lògica de mercat. Incomprensiblement, l’X6 és un cotxe que ha funcionat prou bé comercialment (tot i el seu elevat preu i la seva escassa funcionalitat s’han venut més de 443.000 unitats en deu anys) i la marca bavaresa n’acaba de presentar la tercera generació d’aquest SAC (Sports Activity Coupé), que és com els de Munic anomenen a l'evolució dels totcamins tradicionals maridats amb formes i dissenys de cotxes cupè de tall esportiu.

El nou X6 vol ser la resposta als nous GLE Coupé de Mercedes i al flamant Audi Q8, que amenacen l’hegemonia dels bavaresos en el segment dels totcamins cupès de luxe i tall esportiu. Un segment que, tot i no ser racional i pràctic, no deixa de guanyar pes i que ja és l'escenari on les marques 'premium' planten batalla amb els seus models, que esdevnen autèntics bucs insígnia de la companyia.

BMW seguirà fabricant el seu X6 a la planta que té a Spartanburg, a la costa est dels Estats Units, i el presentarà físicament al Saló de Frankfurt, just després de l’estiu. El nou X6 és 2,6 centímetres més llarg, i 1,5 més ample que el model anterior, i presenta millor batalla o distància entre eixos per millorar l’habitabilitat, un dels punts febles de l’anterior X6.

Estèticament el nou X6 manté el disseny actual dels X5 i Sèrie 3, entre altres models recents de la marca, i incorpora alguns detalls curiosos com una calandra totalment il·luminada i la possibilitat d’incorporar llums làser en les versions més equipades.

D’entrada l’X6 només presentarà dues variants estètiques i equipament anomenades xLine i M Sport, que enfoquen més l’ús fora de l’asfalt o buscant explotar les seves qualitats més dinàmiques i esportives. Ara bé, en qualsevol dels dos acabats hi haurà un catàleg gairebé inacabable de possibilitats de configuració (el departament BMW Individual sempre està operatiu per deixar el cotxe al gust del seu comprador) que inclouen entapissats de cuir i Alcantara, seients elèctrics amb calefacció o sostre panoràmic amb efectes visuals que reprodueixen un cel estrellat. Ras i curt: sigui quin sigui l’acabat i els extres escollits, el nou X6 sempre mantindrà un aspecte senyorial i musculat.

Mecànicament l’X6 disposarà de dos motors gasolina, un motor de sis cilindres en línia (o 6L) de 340 CV i un de vuit cilindres en V (o V8, si ho preferiu) que arriba als 530 CV, i un motor dièsel de sis cilindres en línia que ofereix 265 o 400 CV. Tots els motors s’associen a un canvi automàtic de vuit relacions d’origen ZF amb convertidor de parell i un sistema de tracció integral xDrive.

Per acabar, el nou X6 també tindrà una posada a punt específica que inclou unes suspensions revisades i un nou bloqueig de diferencial posterior que millora les seves aptituds fora de l’asfalt. Com a gran novetat, BMW incopora per primer cop un paquet anomenat xOffroad pensat pels clients que busquin explotar el seu cotxe fora de l’asfalt, i que millora la tracció en ferms de poca adherència, i que associat a la suspensió neumàtica adaptativa i el sistema opcional d’estabilització del balanceig fan que el nou X6 es converteixi en la nova referència del seu segment.