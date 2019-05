Audi Q8, una autèntica nau espacial

Pujar en el nou Audi Q8 és pràcticament fer un viatge en el temps. Un cotxe de tall futurista, que destaca per un disseny únic i una dotació tecnològica de vanguardia, on viatjar i conduir es converteix en alguna cosa més que sumar quilòmetres sobre l’asfalt.

El nou Audi Q8 és un SUV gran, basat en la mateixa plataforma del Q7 que ja vam provar fa un any i que ens va sorprendre pel seu carregament tecnològic i les seves prestacions. Des d’un punt de vista objectiu, el Q8 no és millor que el model del qual deriva. Un Q7 té més capacitat, tant l’habitacle com el maleter són més amplis (tres adults no viatgen còmodes en les places posteriors d’un Q8), té un millor comportament fora de l’asfalt i fins i tot una relació qualitat-preu més racional que la del nou Q8, especialment si pensem que el Q7 disposa de versions híbrides endollables e-tron i el Q8 no.

I és que el nou Audi Q8 és un cotxe car. El seu preu base supera de llarg els 81.000 euros, i les unitats mñes potents i equipades, com la nostra unitat de prova Q8 50 TDI que disposava del paquet SLine, assitent Tour amb assistent de conducció en embussos, avisador de canvi de carril, reconeixement de senyals de trànsit i de canvi de carril, assistent de frenada automàtic, assistent d’aparcament, assistent de visió nocturna, avisador de trànsit creuat, fars ‘Matrix led’ Head-up Display, entapissats de cuir, seients esportius amb ajustaments elèctrics i refrigeració i calefacció incorporada, volant esportiu, llandes de 21 polzades, sostre solar i un llarg etcètera de detalls però que encaria la factura final fins superar el llindar dels 110.000 euros, una xifra més que respectable i només a l’abast de les butxaques més poderoses.

Si acceptem que el Q7 és millor que el Q8 des d’un punt de vista racional (preu, capacitat, habitabilitat…) què pot aportar el Q8 i què en justifica la seva existència en el mercat? La resposta és tan fàcil com irracional: el Q8 mola.

El Q8 és la resposta d’Audi al segment dels SUV grans de tall esportiu, amb una estètica cupè i dinàmica gràcies a la caiguda del seu muntant posterior o pilar C sobre el maleter i la gran calandra central de forma hexagonal. La seva línia més avantguardista i futurista del seu disseny es veu refrendada sobretot en els grups òptics davanters i posteriors amb tecnologia HD matrix led, llandes de fins a 22 polzades i l’enorme calandra central, que n'emfatitza el caràcter.

Les generoses dimensions permeten que aquest nou SUV ofereixi un maleter de fins a 1.755 litres de capacitat gràcies a la segona filera de seients, que es pot desplaçar longitudinalment. A més, aquesta segona filera de seients permet encabir fins a tres ocupants, si bé no disposa de seients individuals, un dels pocs elements a millorar en aquest totcamí de luxe.

Els interiors del Q8 són absolutament tecnològics i es destaca el sistema MMI Touch, que permet interactuar amb el vehicle de forma intuïtiva gràcies a les dues pantalles tàctils de la consola central -la superior controla navegador, ràdio i altres aplicacions mentre que l’inferior controla la climatització del cotxe- mitjançant un avançat sistema de control per veu que ens promet poder dialogar amb el cotxe (en castellà).

A més, el Q8 disposa de climatitzador de quatre zones, seients amb funció de ventilació i massatge i fins i tot un paquet anomenat Air Quality que millora l’aire de l’habitacle.

Una mecànica superlativa

El nou Q8 utilitza un sistema de tracció integral Quattro de sèrie, però un diferencial central mecànic envia més parell a les rodes posteriors que no pas a les davanteres en condicions de tracció estàndard, en una proporció 40:60. Aquest repartiment del parell permet unes sensacions més dinàmiques que, sumades a la suspensió electrònica que regula l’altura lliure del cotxe, pot millorar-ne l’estabilitat, el coeficient aerodinàmic i l'agilitat amb un marge de 90 mm d’altura en funció del mode de conducció seleccionat i que modifica el caràcter del vehicle.

A més a més el nou Q8 els Q8 disposa d’un sistema ‘Mild Hybrid’ o microhíbrid de sèrie, amb un sistema elèctric de 48 V que permet recuperar energia cinètica en les frenades o circular aprofitant la mateixa inèrcia del cotxe i desconnectant el motor de combustió, i fins i tot arrencar i maniobrar amb el cotxe a velocitats inferiors a 22 km/h en mode totalment elèctric, cosa que millora els consums i les emissions del vehicle.

Audi ofereix tres opcions de motorització pel nou Q8, amb dos mecàniques dièsel i una de gasolina. Les versions dièsel són els Q8 45 TDI de 231 CV i el Q8 50 TDI de 286 CV, corresponent a la nostra unitat de prova. A més d’aquestes versions Audi ofereix el Q8 55 TFSI amb motor gasolina de 340 CV. Tots els propulsors -dièsel i gasolina- són de sis cilindres en V i s’associen a un canvi automàtic tiptronic de vuit relacions.

Sorprenentment àgil

Un cop al volant del Q8 50 TDI que vaig poder provar em va sobtar molt positivament el nivell de qualitat i insonorització de l’habitacle. Dins del cotxe no es percep cap soroll, vibració o indicador de que ens trobem al volant d’un cotxe dièsel, i el maridatge amb el sistema microhíbrid de 48V i el canvi automàtic és realment espectacular: el cotxe és silenciós i reacciona amb gràcia a pràcticament tot el rang del compta-revolucions, esdevenint encara més elàstic i aprofitable, tot i que a partir de les 4.000 rpm no té gaire sentit estirar més les marxes utilitzant les lleves posicionant la palanca de canvi en mode seqüencial.

L’hàbitat natural d’aquest Q8 és la carretera ràpida i les autopistes, on manté una velocitat constant amb pics d’acceleració contundents (per efectuar avançaments o incorporacions) amb uns nivells de qualitat i comfort realment destacables. Sumar quilòmetres, sol o acompanyat per la família i els amics, esdevé un plaer i una tasca senzilla i agradable gràcies al climatitzador de quatre zones, la connectivitat del cotxe (que pot fer servei wi-fi) i les diverses entrades i ports usb repartits per tot l’habitacle.

Però contra tot pronòstic, i malgrat als seus gairebé cinc metres de llarg i 2.170 quilos de pes en buit el Q8 no s’arronsa gens ni mica a l’hora d’atacar una carretera de muntanya plena de revolts. A aquest proòsit hi ajuda el fet de disposar el paquet estètic i d’equimaent ‘Sline’ que incorpora unes llandes de 22 polzades i neumàtics de perfil baix que milloren la comuniació amb l’asfalt, peo el nou sistema de repartiment vectorial del parell -que pot enviar el 60% de la potència a les rodes posteriors- fa que el cotxe sigui molt més reactiu i que fins i tot puguem jugar a descol·locar una mica la part posterior del cotxe, tot i que els controls de tracció i estabilitat de seguida actuen, fins i tot amb el mode esportiu activat, per posar les coses al seu lloc i garantir l’estabilitat i la tracció del SUV alemany.

Si hom vol utilitzar el seu cotxe fora de l’asfalt amb condicions realment dures o pistes trencades, el Q8 no seria la millor opció possible. El seu pes, les seves rodes i el seu marcat caràcter dinàmic li resten punts a l’hora de circular sobre la neu, pedres o fang. En aquest sentit jo no optaria per aquest SUV cupè, ja que el Q7 del qual deriva és molt més capaç a l’hora d’embrutar-se. Amb tot, a Audi no estan gens preocupats: saben prou bé que el comprador d’aquest cotxe mai posarà el Q8 en condicions molt desfavorables ni viurà grans aventures a la muntanya lluny de l’asfalt que porta a la pista d'esquí o el balneari més proper.

Conduir un cotxe de les dimensions del Q8 en entorns urbans o per carreteres estretes podria ser complicat, i per això Audi ofereix un sistema de direcció progressiva que varia la duresa de la direcció i les rodes posteriors motrius amb un angle de gir de fins a 5 graus, que facilitarà maniobrar o estacionar el gegant alemany.

Tot i que entenc que en un cotxe com el Q8 no és del tot rellevant, vaig obtenir un consum mitjà de 8,4 litres cada 100 quilòmetres, en un recorregut d’uns 400 quilòmetres amb trams d’autopista i carretera ràpida, alguna incursió fora de l’asfalt i trams de carretera de muntanya amb fins a quatre ocupants i equipatge i el sistema de climatització en ple funcionament. Per autopistes, a velocitat legal sotinguda, és possible obtenir registres de poc més de 7 litres, però en trams de muntanya amb una conducció àgil el consum s’enfila fins els 10,5 o 11 litres, una xifra que tampoc és escandalosament alta per un SUV de més de dues tones i motor V6.

Per acabar, el Q8 disposarà d’un sistema d’aparcament remot anomenat ‘remote garage pilot’, i diversos sistemes de seguretat que avancen cap a la conducció autònoma com ara el control de creuer adaptatiu, l'alerta de canvi de carril, l'assistent de voreres i altres elements que gestionen tota la informació que reben els cinc radars, les sis càmeres, els dotze sensors ultrasònics i l’escàner làser que controlen els voltants del cotxe.