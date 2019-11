Aston Martin DBX, el SUV que tothom vol i ningú necessita

Aston Martin és una marca llegendària, amb una imatge de marca excel·lent (no debades és el fabricant de cotxes més estimat per James Bond) i un historial de competició que la situen entre les millors marques de cotxes de la història, al nivell de Porsche o Ferrari.

Però tot el seu glamur i llegat esportiu no li han estat cap impediment per presentar el seu primer SUV, una bèstia amb motor V8 i 550 CV de potència associat a un esquema de tracció integral. Aston Martin ha decidit presentar-lo a la Xina, un mercat on la marca britànica espera poder vendre moltes unitats del seu flamant DBX, tot i que les primeres fotos oficials del cotxe han estat fetes a Catalunya, amb Montserrat i l'autòdrom de Terramar com a escenaris privilegiats.

El motor de vuit cilindres en V (o V8) no és pas una novetat: altres Aston Martin com els Vantage i el DB11 ja el feien servir, però un nou sistema de cues d’escapament permet que elevi el seu parell fins als 700 Nm mantenint els 550 CV que ja prometia el propulsor.

El DBX marida el propulsor amb una caixa de canvis automàtica de nou relacions amb convertidor de parell i un sistema de tracció integral a les quatre rodes, cosa que li permet accelerar de 0 a 100 en 4,5 segons i obtenir una velocitat punta limitada electrònicament de 291 km/h.

Teòricament un SUV és un cotxe amb certes habilitats fora de l’asfalt, i el nou DBX presenta un nou sistema de suspensió neumàtica que permet elevar o rebaixar l’alçada i la distància amb al terra uns 50 mil·límetres en funció del ferm sobre el qual estigui circulant, i un sistema de topalls en els amortidors que fan que el DBX no inclini o tremoli massa a l’hora d’enllaçar revolts.

Entre l’elegància i l’utilitarisme

Estèticament, el nou DBX respecta la filosofia del disseny dels últims models de la marca britànica, mantenint la gran calandra central o els grups òptics allargats i estilitzats, les nervadures laterals marcades i la línia de cintura elevada, que li aporten una dosi extra d’esportivitat i elegància.

Amb tot, el nou Aston Martin DBX és un cotxe gran: fa més de 5 metres de llarg, 2 d’ample i 1,68 d’alt, i utilitza unes superlatives llandes de 22 polzades. Aquestes mides també influeixen en el pes del DBX, que promet un pes en buit de 2.245 quilos a la bàscula, cosa que el converteix en un dels SUV més pesats del segment.

Les generoses mides exteriors del nou DBX permeten que els interiors del cotxe siguin grans, amples i diàfans, i que el maleter tingui una capacitat de 632 litres sense necessitat d’haver de reclinar els seients posteriors. Més enllà del seu espai i habitabilitat, els interiors del nou DBX destaquen pel nivell de qualitat i exigència en els materials utilitzats i els seus acabats, i per la seva aposta tecnològica, que inclou un quadre de comandaments totalment digitalitzat, una pantalla tàctil central de 10,25 polzades i un sistema d’infoentreteniment compatible amb Apple CarPlay.

Però a banda dels materials de primera qualitat com l’Alcantara, el cuir o la fusta i l’alumini, el nou DBX disposa d’un extens catàleg de solucions que fan més pràctica la vida a bord del cotxe, i que inclouen cadiretes infantils específiques, un sistema d’escalfadors de botes d’esquí o, fins i tot (i no és broma), un paquet de neteja per a gossos, per evitar que els nostres millors amics embrutin l’habitacle després de la passejada pel camp.

El flamant Aston Martin DBX arribarà al nostre mercat al llarg del segon semestre del 2019, a un preu encara per confirmar, tot i que amb tota seguretat superarà els 200.000 euros per les versions d'accés menys equipades.