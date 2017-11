Aston Martin Vantage 2018, el superesportiu britànic es reinventa

El primer Aston Martin Vantage va aparèixer l’any 2005, i en els seus 12 anys de vida comercial va ser capaç de vendre més de 25.000 unitats, una quantitat increïble per a un model de luxe d’aquest segment, preu i prestacions. I és que el model original encara és un dels cotxes més bonics del mercat a dia d’avui, gràcies a un disseny clàssic, elegant i atemporal.

Val a dir que els dissenyadors de la marca britànica no ho tenien fàcil per trobar un disseny digne a l'altura del Vantage original. Conscients d’aquesta realitat, l’equip de Marek Reichmann ha optat per inspirar-se en el preciós DB11 i diversos elements estètics i funcionals dignes d’un cotxe de James Bond.

Les seves línies saben conjugar modernitat i tradició, ja que integren elements de disseny futuristes com les formes del capó o els grups òptics posteriors en un perfil molt clàssic, que beu de la tradició i l’herència dels esportius britànics.

Un autèntic esportiu

El nou Aston Martin Vantage utilitza un motor V8 d’origen AMG de 4 litres de cilindrada alimentat per dos turbos que el permet arribar als 510 CV de potència i 685 Nm de parell, situat molt per darrere de l’eix davanter, per garantir el millor repartiment de pes possible. El motor va associat a una caixa de canvis automàtica de convertidor de parell de vuit relacions d’origen ZF.

A més, per garantir la màxima eficàcia i dinamisme, el nou Vantage utilitza un xassís d’alumini i un centre de gravetat més baix, i homologa un pes d’uns 1.500 quilos que permet que el conjunt acceleri de 0 a 100 en 3,5 segons o que arribi a una velocitat punta de 313 km/h. Mecànicament aquest nou Aston Martin disposa d’un diferencial autoblocant electrònic, que reparteix el parell entre les rodes posteriors en funció de les necessitats específiques de tracció però sense arribar a ser intrusiu i permetre als conductors més atrevits poder ‘ballar’ amb l’eix posterior.

Els interiors del nou Vantage sí que representen un important salt endavant respecte al vell model, ja que disposarà d’una nova pantalla tàctil de 8 polzades, entrades USB i compatibilitat amb el sistema AppleCar (iPhone i iPad). El seu preu serà de 154.000 euros i arribarà al nostre mercat durant el segon trimestre del 2018.