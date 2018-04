Arriba el primer cotxe fabricat amb una impressora 3D, elèctric i per 8.500 euros

Les impressores 3D han arribat per canviar-ho tot. També el món dels cotxes, o això intenta una petita empresa italiana anomenada X Electrical Vehicle i el seu flamant LSEV, el primer cotxe del món fabricat íntegrament per una impressora 3D en poc més de tres hores.

Fins ara les impressores 3D s’havien fet servir per fabricar peces de recanvi, però mai per fer un cotxe íntegre. Les diverses peces s’imprimeixen simultàniament en diverses impressores per després muntar-les: tot el procés no dura més de tres hores, una autèntica revolució tecnològica.

Alguns elements com els vidres o els seients no es fabriquen amb impressora 3D, però el cotxe només necessita 57 components de plàstic, enfront edls més de 2.000 que utilitza un cotxe convencional, cosa que suposa una petjada mediambiental molt inferior a la dels fabricants tradicionals.

L'LSEV pesa només 450 quilos i està impulsat per un motor elèctric que arriba als 150 quilòmetres d’autonomia amb una velocitat màxima de 70 km/h. Per les seves mides i el seu preu –costarà uns 8.500 euros– aquest cotxe és ideal per a entorns urbans, i la petita empresa italiana ja ha rebut més de 7.000 comandes del seu LSEV. Entre els clients figura el servei postal italià (Postale Italiane) i l’empresa de rènting Arval.

Encara falten uns quants mesos fins que X Electrical Vehicle comenci a entregar les primeres unitats. De moment el prototip ja està exposat al Saló de Xangai. De fet el govern xinès podria incentivar els clients del seu país per adquirir el cotxe per la meitat de preu, és a dir, uns 4.200 euros, subvencionant la diferència.