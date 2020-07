Alfa Romeo descarta una versió GTA de l'Stelvio

L'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Verde (QV) és el millor totcamí esportiu que hem provat a l'Ara Motor. Els seus 510 CV de potència extrets del motor gasolina V6 2.9 d'origen Ferrari, associats a la plataforma Giorgio –pensada per bastir els models de Maserati– fan d'aquest SUV italià el totcamí amb un tacte més esportiu que mai hem pogut conduir. De fet, la versió Veloce d'aquest totcamí, amb 280 CV de potència, ja ens va enamorar per les seves qualitats dinàmiques i esportives.

Ara fa unes setmanes els italians van presentar les versions GTA i GTAm de la Giulia, probablement la millor berlina del món. Aquestes versions GTA (Gran Turismo Alleggerita), que arriben als 540 CV de potència i volen celebrar el 110è aniversari de la fundació de la marca, s'inspiren en la mítica Giulia Sprint GTA dels anys 60 del segle passat, preparada pel departament Autodelta i que va acumular victòries a tot el món. La versió GTA de la Giulia fa honor a aquest nom gràcies a una reducció de pes de més de 100 quilos respecte a la Giulia QV. Els italians també va aprofitar l'ocasió per presentar-ne una versió anomenada GTAm, una preparació específica pensada per a ús en circuit o carretera revirada per obtenir màxim rendiment possible, ja que prescindeix de les places posteriors i equipa una barra de seguretat, obertura de les portes mitjançant corretja i no manetes, i absència de panells a les portes per obtenir un cotxe més lleuger.

Tot i que Alfa Romeo va plantejar seriosament la possibilitat de llançar també una edició limitada a 500 unitats d'un hipotètic Stelvio GTA, aquesta opció va ser finalment descartada ja que la direcció de la marca considera que l'únic model actual que pot fer honor a l'essència històrica de les versions GTA és la Giulia, i que l'Stelvio –un SUV magnífic– no respon a l'esperit de competició i esportivitat de la marca del biscione. Segons Fabio Migliavacca, cap de producte d'Alfa Romeo, un Stelvio GTA "tindria un centre de gravetat massa elevat" i "no podria ser del tot competitiu i pràctic en el circuit, no podria arribar a obtenir els objectius de rendiment que s'esperen d'un GTA d'Alfa Romeo".