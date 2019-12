Per a Volkswagen, la seguretat és una obsessió

L’escola de conducció Volkswagen Driving Experience, que recentment ha passat pel circuit Parcmotor, ja ha format gairebé 24.000 conductors des que es va crear l'any 2003. Els assistents als cursos de conducció com el que vam fer tenen com a monitors, entre altres 35 conductors professionals, esportistes de la dimensió de Luís Moya, dues vegades campió mundial de ral·lis, o d’Andy Soucek, pilot de Bentley a les Blancpain Series.

Els participants als cursos aprenen a millorar la seva tècnica de conducció amb l’objectiu d’incrementar la seva seguretat i la de les persones que circulin amb ells a través de diferents pràctiques de conducció que fan en circuit i en pistes adequades per a l’ocasió. Aquest any, a més, també han tingut experiències off-road per pistes de l’Atles, al Marroc, i pel desert del Sàhara, han fet pràctiques sobre gel i neu a Andorra i han rodat per l’asfalt de circuits com Los Arcos i el Jarama, a més del de Castellolí.

Només aquest any més de mil alumnes han rebut aquesta formació amb els diferents models que componen el catàleg de la marca alemanya. Aviat coneixerem el calendari de les activitats per a l’any vinent, que tornaran a passar per Catalunya, on sempre han tingut una gran acollida.

Jaguar Land Rover, més elèctrics que mai

El 2019 està a punt d’acabar-se, i amb ell el regnat del Jaguar i-Pace com a Cotxe de l’Any a Europa. El 2 de març coneixerem al Saló de Ginebra quin serà el vehicle triat per substituir-lo entre els set finalistes proposats pel jurat (BMW Serie 1, Ford Puma, Peugeot 208, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3 i Toyota Corolla), la majoria dels quals tenen opcions electrificades.

El fabricant britànic, que amb aquest model també va obtenir el títol de Cotxe de l’Any Mundial, és un dels constructors que, juntament amb la seva marca germana Land Rover, estan fent més esforços per electrificar la seva gamma, com s’ha pogut veure en l’anomenat Electric City Tour que recentment ha passat per Barcelona.

Aquest consorci està immers en la substitució dels motors de combustió en altres d’electrificats.

L’objectiu és que l’any vinent tots els models del seu catàleg tinguin, com a mínim, una versió que formi part de les tres branques en què es divideixen els seus productes: vehicles elèctrics purs, híbrids endollables i híbrids lleugers, amb bateria de 48 V, però sense autonomia elèctrica. Perquè això sigui possible, el 2020 posaran en marxa una factoria a Hams Hall (Gran Bretanya) específicament per fabricar bateries a gran escala, i es preveu que tindrà una capacitat de producció de 150.000 unitats anuals.

Mercedes fa el 'sorpasso' també al mercat espanyol

Durant força anys, Nokia va ser referent en l’àmbit dels telèfons mòbils. Avui dia poca gent recorda aquella hegemonia i la firma finlandesa ha passat a desenvolupar un paper gairebé testimonial en el mercat actual.

Alguns fabricants d’automòbils amb molt prestigi i llarga tradició tenen molt clar aquest exemple, i entenen que vendre només vehicles pot ser insuficient per mantenir el pavelló ben alt en el moment tan competitiu en què estem. Per això tots saben que, a més de col·locar cotxes al mercat, és molt important saber despatxar serveis de mobilitat.

Mercedes és una de les marques que han vist clara aquesta estratègia, i per això no únicament s’ha dedicat a modernitzar la seva imatge a còpia de rejovenir extraordinàriament la seva gamma (i, per tant, també la seva clientela), sinó que, a més, ha invertit moltíssim en tecnologies de connectivitat, seguretat i conducció autònoma en els seus models. L’esforç s’ha traduït en la majoria dels mercats, on ha fet un salt molt potent. A l’espanyol, per exemple, amb més de 52.000 unitats venudes aquest any, ha superat els seus eterns rivals: Audi i BMW. D’aquí al 2022, i com a prevenció a la crisi que s’albira al sector, s’han proposat estalviar més de mil milions d’euros.

És veritat que la marca de l’estrella ven més cotxes que mai, però també és cert que dedica molts diners a treballar per la mobilitat elèctrica. Des d’ara i fins al 2022 té previst invertir 21.000 milions d’euros en el desenvolupament d’una tecnologia pròpia per a la fabricació de bateries, cosa que li permetria no dependre tant dels proveïdors xinesos, els quals, de moment, controlen aquest sector.

Aquestes inversions li permetran millorar els resultats, que, tot i que són positius, només representen un 3% de la quota del segment dels cotxes elèctrics.

Honda forma més de 25.000 motoristes a Catalunya

Fa pocs dies l’Institut Honda de Seguretat (HIS) va celebrar el desè aniversari de la seva creació a la seva seu a Santa Perpètua de Mogoda. Tot i que les activitats d’aquesta marca en benefici de la seguretat dels motoristes ja van començar el 1992, aquesta dècada d’excel·lència del HIS s’ha consolidat gràcies al treball dut a terme en un centre de formació espectacular: 20.000 metres quadrats amb tres pistes de formació (polivalent, off-road i lliscant), aules, simuladors, taller, vestidor i un parc mòbil de més de cinquanta motos al servei dels alumnes.

Honda ha ajudat a millorar la seva conducció a 136.000 usuaris en les diferents accions que ha fet per tot l’Estat, 25.000 dels quals han passat pel HIS en aquests deu anys. Aquests resultats li han valgut tota mena de reconeixements internacionals, sobretot des de països com Alemanya, on la seguretat viària és una prioritat absoluta.

El mètode del HIS es basa en el treball de la seguretat sobre tres pilars: preventiva, activa i passiva.

Des de la marca s’han fet molts cursos a escolars d’ESO –més de 60.000– utilitzant els sis simuladors de conducció itinerants que tenen. La popularitat dels pilots de MotoGP d’Honda ha ajudat molt a difondre els missatges positius del HIS.