Porsche Cayenne, l'èxit de vendes amb arrels a Bassella

Tot i que quan es va començar a comercialitzar l’any 2002 pràcticament ningú s'ho podia esperar, el Porsche Cayenne ha arribat ja al milió d’unitats fabricades, superant així els registres del 911 (que va trigar tres cops més a arribar a aquesta xifra) i demostrant l’encert del fabricant de cotxes esportius amb aquest SUV de tall familiar que molts pensàvem que no acabava d’encaixar amb la seva gamma ara fa vint anys.

Anem a pams, però. A inicis del segle XXI Porsche va iniciar un projecte secret anomenat Colorado i que va ser desenvolupat a cavall de Weissach, Zuffenhausen i... Bassella. I és que Porsche va escollir les instal·lacions i els entorns naturals d’aquest municipi de l’Alt Urgell per posar a punt la primera generació del Cayenne, aleshores encara anomenat Colorado, fent servir la carrosseria d’un Mercedes ML per no despertar sospites.

Quan Porsche va anunciar el llançament del seu primer SUV, premsa i aficionats de la marca van quedar força sorpresos. Porsche era aleshores un fabricant de nínxol, que fabricava poc més de 15.000 unitats anuals del 911 i el Boxster, i la idea de fabricar un totcamí de luxe semblava una excentricitat, ja que la moda dels totcamins encara estava lluny de convertir-se en una hegemonia.

Contra tot pronòstic, el Cayenne –presentat al Saló de París de 2002- es va convertir en un gran èxit que fins i tot va obligar els alemanys a haver de construir una planta específica a Bratislava (Eslovàquia), on encara es fabrica i on comparteix línia de producció amb el Volkswagen Touareg, l’Audi Q7 i el Lamborghini Urus. Porsche comptava vendre unes 20.000 unitats del Cayenne a l’any, però durant els primers set anys del model finalment en va vendre més de 275.000 unitats, moltes amb motor dièsel (va ser el primer cop que Porsche va fer servir aquests motors).

El Cayenne va obrir la marca a un nou perfil de comprador, de tall familiar i no necessàriament apassionat de la velocitat

Precisament l’èxit del primer Cayenne va permetre a Porsche obtenir un important marge comercial amb cada venda i guanyar prou múscul financer per crear models de nínxol com ara els 911 GT3, per exemple. A més, l’estratègia de convertir Porsche en un fabricant de cotxes esportius de luxe de volum va veure’s referendada amb el llançament d’altres models de tall familiar com ara el Macan (que podríem qualificar de germà petit del Cayenne) o el Panamera.

L’any 2011 Porsche va presentar la segona generació del Cayenne, i per primer cop va introduir-hi mecàniques híbrides per acompanyar els motors dièsel i gasolina. L’actual generació, la tercera, va arribar al mercat fa només dos anys, i durant el 2019 va arribar a vendre unes 100.000 unitats. De fet, aquest impuls és el que ha permès que aquest desembre Porsche hagi arribat al milió d’unitats produïdes del Cayenne, que s'ha convertit en el model de la marca que més ràpid ha arribat a aquesta xifra, molt per davant del mític 911.

Actualment Porsche està desenvolupant una versió totalment elèctrica del Cayenne, que podria aprofitar la tecnologia i els coneixements que la marca està implementant en el Macan, que serà el primer totcamí elèctric de Porsche i que és hereu del Taycan, el primer esportiu elèctric de Porsche.