Nou Porsche Panamera, més ràpid (i car) que mai

Ara fa pocs dies vam descobrir que el nou Panamera Turbo S de 630 CV va batre el rècord per a una berlina familiar al vell traçat de Nürburgring Nordschleife amb un temps de 7:29,81. Després d’aquest rècord, Porsche ha presentat definitivament tots els secrets de la nova generació de Panamera, que arribarà al mercat l’any 2021.

D’entrada el nou Panamera no és gaire diferent del model original des del punt de vista estètic, i costarà que els ulls menys experts el diferenciïn del seu predecessor. Ara té nous fars led més estilitzats a la part posterior, entrades d’aire més grans a la davantera, noves llandes de 20 i 21 polzades i nous colors per a la seva carrosseria.

On sí que es nota cert salt generacional és en l’apartat tecnològic, ja que el nou Panamera inclou un nou sistema d’infoentreteniment PCM (Porsche Communication Manegement) que incorpora un nou sistema d’ordres per veu millorat, nous assistents d’aparcament, un nou head-up display i tot l’arsenal tecnològic de sèrie que inclou control de velocitat adaptatiu, reconeixement de senyals, assistent de canvi de carril i opcionalment fins i tot un sistema de visió nocturna.

Una mecànica més potent i ecològica

El Panamera 2021, amb una versió híbrida endollable en la seva gamma (per primer cop), volen ser el gruix de les vendes del cotxe alemany. Els models bàsics o d’entrada a la gamma (amb tracció posterior o integral) utilitzen un motor V6 biturbo de 330 CV. El següent pas en l’escala és el Panamera GTS, que arriba als 480 CV i 620 Nm de parell gràcies al seu motor gasolina V8.

El model híbrid endollable o PHEV correspon al Panamera 4S E-Hybrid, que marida un motor V65 gasolina de 440 CV i un motor elèctric de 136 CV per oferir una potència total combinada de 560 CV i 750 Nm de parell, capaç d’accelerar de 0 a 100 en 3,7 segons i obtenir una velocitat punta de 298 km/h i una autonomia en mode elèctric de 54 quilòmetres, cosa que li serveix per obtenir una etiqueta de zero emissions i tots els beneficis que això suposa.

El model més prestacional de la gamma és el Panamera Turbo S (l’encarregat de batre el cronòmetre a Nürburgring) amb els seus 630 CV i 820 Nm de parell extrets del motor V8 de dos turbos capaç d’accelerar de 0 a 100 en 3,1 segons i obtenir una velocitat punta de 315 km/h.

Per acabar, convé destacar que el llistat de preus del nou Panamera es mou dels 104.349 euros del model bàsic fins als 227.120 del Panamera Turbo S amb paquet Executive. Una forquilla de preu realment cara que converteix el nou Panamera en un dels models més exclusius i desitjats del mercat.