El MoMA converteix el Fiat 500 en una icona artística

El Fiat 500 ja és oficialment una obra d’art. Fa alguns mesos us vam avançar que el MoMA (Museum of Modern Art) de Nova York va adquirir un 500 de l’any 1968, i ara ha decidit exposar-lo per primer cop al museu. El Fiat 500 ja forma part de l’exposició temporal anomenada ‘The value of good design’ i que se centra en el paper del disseny industrial i la seva rellevància social, cultural i artística al llarg del segle XX.

Els responsables de l’exposició han escollit el Fiat 500 com un dels elements més rellevants de l’exposició per “la seva rellevància i l’ús lògic i econòmic dels recursos utilitzats per portar a terme una producció en sèrie del producte”. El Fiat 500 suposa també un punt d’inflexió en la recuperació econòmica italiana després de la Segona Guerra Mundial i es va convertir en un autèntic símbol nacional del país transalpí.

El cotxe exposat correspon a un 500 de la sèrie F i mai ha estat restaurat, tot i que el seu estat de conservació és excel·lent. Aquesta unitat utilitza un motor de dos cilindres i té una potència de 18 CV amb una velocitat punta de només 95 km/h.

De fet, el disseny del Fiat 500, obra del dissenyador i enginyer italià Dante Giacosa, encara avui és un punt de referència pels principals dissenyadors d’automòbils del món, i s'ha convertit en un clàssic de bellesa atemporal.

El Fiat 500 F es podrà veure al MoMA entre el 10 de febrer i el 27 de maig del 2019, i és una visita gairebé obligatòria si sou a Nova York durant aquelles dates i us agrada l’art modern i els cotxes.