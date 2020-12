Hispano Suiza torna a la competició en format elèctric

El 2021 es complirà un segle de la primera gran victòria d’Hispano Suiza en un esdeveniment esportiu de primer orde, com va ser la George Boillot, una de les carreres de resistència més importants del primer terç del segle XX. 100 anys després, la mítica marca barcelonina tornarà a competir al primer nivell, en aquest cas a l’Extreme E –el campionat de totterrenys elèctrics que aixecarà el teló aquest 2021 i que comptarà amb la participació d’altres equips com Cupra o Acciona, on correran Laia Sanz i Carlos Sainz–, i es completarà així el ressorgiment de la marca iniciat amb el llançament del primer model de la companyia, l’Hispano Suiza Carmen.

Hispano Suiza farà tàndem amb la marca britànica de begudes energètiques Xite Energy i comptarà amb una parella de pilots formada per l’anglès Oliver Bennet i la italiana resident a Barcelona Christine Giampaoli Zonca. El cotxe amb el qual competirà la marca catalana està basat en la mateixa plataforma comuna de tots els participants (l’anomenada Odyssey 21), es dirà HS Extreme E i comptarà amb tracció a les quatre rodes i 550 CV de potència. El cap de l’equip serà el català Juli Mundet, un enginyer amb experiència a Nissan i al Campionat del Món de ral·licròs.

Durant la presentació del cotxe i els pilots al Castell de Peralada (Hispano Suiza pertany al grup empresarial Peralada), Miquel Suqué Mateu, president d’Hispano Suiza, va afirmar que “la marca recupera valors integrats al seu ADN com el de l’esportivitat i la competició” i que “ho fa de manera sostenible i cuidant el planeta”. En els mateixos termes es va expressar Sergio Martínez, CEO d’Hispano Suiza, que va afirmar que la marca està compresa en reduir la seva empremta de carboni abans que no sigui massa tard”.

Una bona base per a un SUV

A ningú se li escapa, però, que aquesta participació a l’Extreme E significa que Hispano Suiza pot estar més a la vora que mai de fabricar un segon model comercial basat en el coneixement acumulat pels seus socis de QEV Technologies per fabricar un SUV elèctric de luxe, tal com us vam anunciar fa més d’un mes.