Laia Sanz participarà al campionat Extreme E, el Dakar de cotxes elèctrics

A poc a poc l’Extreme E, el campionat de cotxes totterreny elèctrics que vol convertir-se en l’alternativa ecològica i de zero emissions del Dakar impulsada per Alejandro Agag, va prenent forma. En aquesta primera edició competirà un equip amb la base d’operacions a Catalunya com és QEV Technologies (socis tecnològics d’Hispano Suiza i autèntics creadors tècnics del Carmen) i amb una experiència prolongada al món de la competició, sobretot a la Fórmula E.

L’equip QEV Technologies comptarà amb el patrocini d’Acciona i amb dos pilots de primer nivell com la corberenca Laia Sanz i el veterà campió madrileny Carlos Sainz. Amb aquesta nova aventura Laia Sanz sembla decidida a fer un pas més en la seva carrera, tot i que no és el primer cop que la pilot catalana competeix amb vehicles de quatre rodes, ja que ha participat en diverses curses de resistència amb cotxes de Seat-Cupra.

El reglament d’aquesta nova competició de totterrenys elèctrics obliga que tots els equips hagin de comptar amb un home i una dona al volant de cadascun dels vehicles oficials de l’equip, una especificitat única que està generant parelles de pilots amb molt de talent com la formada per l’anglesa Jamie Chadwick (campiona de les W Series) i el suec Mattias Ekström, campió del DTM i del Mundial de ral·licròs.

Aquesta no és l’única novetat per a Laia Sanz, que fa uns dies va anunciar que també competirà al Dakar 2021 amb una motocicleta oficial de l’equip GasGas. La primera prova de l’Extreme E, per la seva banda, aixecarà el teló a l’Aràbia Saudita els dies 20 i 21 de març del 2021 i la temporada inaugural portarà la prova a diversos escenaris espectaculars com Senegal (Dakar), Groenlàndia, l’Amazones i la Patagònia argentina.