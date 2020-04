Ferrari amenaça amb abandonar la Fórmula 1

La crisi del coronavirus amenaça l’estabilitat de la Fórmula 1, on ha esclatat una guerra oberta per limitar més el sostre pressupostari dels equips per intentar igualar una mica més la categoria i garantir la viabilitat econòmica dels equips més petits.

D’entrada els equips van acordar l’estiu passat retallar a 160 milions d’euros el seu pressupost de cara a tota la temporada 2021 (val a dir que deixant al marge el sou dels grans pilots com Vettel o Hamilton), però gairebé tots els equips del campionat –excepte Ferrari i Red Bull– han exigit a la FIA que limiti a 135 milions el pressupost màxim de les escuderies de Fórmula 1 de cara a la temporada vinent i a 120 milions d'euros l’any 2022.

La rebel·lió dels equips petits es justifica per la gran crisi que viurà la categoria reina de l’automobilisme a causa de les conseqüències socials i econòmiques del coronavirus. Aquesta temporada ja s’han cancel·lat nou carreres, amb el daltabaix monetari que això suposa, i la temporada que ve algunes escuderies podrien tenir problemes seriosos per subsistir.

Actualment cap escuderia obté beneficis econòmics reals de la seva participació a la Fórmula 1, i algunes fonts apunten que Ferrari –l’única escuderia que sempre ha estat present ininterrompudament a la F1 des del 1950– es podria estar gastant uns 500 milions anuals en el desenvolupament dels seus monoplaces per intentar recuperar una corona que se li resisteix des de la temporada 2007.

El cap de l’escuderia Ferrari, l’italià Mattia Binotto, ha assegurat al diari britànic The Guardian que “reduir encara més el sostre pressupostari significaria sacrificis en personal i en recursos humans” i que aquesta decisió els podria “fer buscar altres opcions on mantenir l’ADN de competició de Ferrari”.

Tot i que l’anunci de Binotto ha provocat un petit terratrèmol, sembla molt difícil imaginar una Fórmula 1 sense els cotxes vermells de Ferrari a la graella de sortida. A més, a ningú se li escapa que la defensa dels treballadors directes i indirectes de Ferrari no deixa de ser un pretext per intentar construir un cotxe que per fi torni a fer que els italians recuperin el títol mundial de pilots i de constructors. Per ser campió del món de Fórmula 1 cal invertir molts diners, i els transalpins creuen que la limitació pressupostària els faria més difícil revertir les diferències amb l’equip Mercedes-AMG, que ha demostrat la seva hegemonia les últimes sis temporades.