Barcelona Premium, el millor concessionari BMW de l’any

Ara fa sis anys els grups de distribució automobilística Penske Automotive Group i Grup Salvador Caetano van arribar a un acord de col·laboració o joint venture que va originar el concessionari Barcelona Premium, un espai que amb el pas del temps s'ha convertit en el centre de referència de BMW i Mini a Catalunya.

La bona feina de Barcelona Premium, amb cinc centres oberts i operatius a Barcelona, Sant Boi, Sant Adrià de Besòs i l’Hospitalet ha fet que any rere any hagi millorat les seves xifres de vendes. De fet, l’equip de Barcelona Premium –format per més de 300 treballadors– va firmar un 2019 excepcional, batent els seus rècords de vendes.

La matriu bavaresa ha reconegut els bons resultats del concessionari barceloní en un acte celebrat a Lisboa en què el gerent de BMW Iberia, el portuguès Manuel Terroba, va entregar el premi al Millor Concessionari BMW Group 2019 a César Gil, director general de Barcelona Premium.

Val la pena destacar també que la marca bavaresa, la filial Mini i les seves divisions de motocicletes i cotxes elèctrics BMW Motorrad i BMWi s’han convertit en els líders de vendes del segment premium a Catalunya durant el 2019, tot i que a la resta de l’Estat ha estat el grup Daimler (matriu de Mercedes-Benz i Smart) el que ha liderat les vendes.