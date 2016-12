Els cinc millors cotxes de 2016

El 2016 ha estat un any de recuperació econòmica i comercial en el sector de l’automoció després d’un seguit d’anys de dificultats, especialment al vell continent. Durant el 2016 ha aparegut molts nous models, però en aquest llistat volem repassar els més importants de l’any per l’Ara Motor:

Alfa Romeo Giulia

Al nostre parer, l’arribada de la Giulia ha estat el gran esdeveniment de 2016. La marca llombarda torna després de molts anys de decadència presentant una berlina elegant, sofisticada i esportiva que planta cara a totpoderosos com el BMW Sèrie 3, Audi A4 o Mercedes Classe C. Les seves armes són un motor longitudinal, repartiment de pes perfecte (50:50) tracció posterior (propulsió), una estètica sublim i mecàniques potents d’origen Ferrari en el cas de la Giulia Quadrifoglio Verde (510 cavalls). No sabem si aquesta bellesa italiana se’n sortirà, però l’intent bé val la pena.

Seat Ateca

La marca de Martorell ha trobat la peça que necessitava a la seva gamma per poder competir amb igualtat de condicions amb la resta de fabricants generalistes europeus. L’Ateca és un SUV compacte sorprenent, segurament la millor opció qualitat-preu que hi ha ara al mercat. Lamentablement el grup Volkswagen ha decidit fabricar-lo a la República Txeca, de la mà del seu germà bessó Skoda Kodiaq.

Kia Niro

El mercat cada vegada demana més vehicles tot camí (SUV), però aquests acostumen a ser més contaminants que les versions convencionals. Tots? No! El nou Kia Niro és un SUV híbrid, una opció lògica, assequible, ecològica i molt interessant per aquells compradors que busquin un vehicle polivalent i compromès amb el medi ambient.

Hyundai Ioniq

Basat en la mateixa plataforma que el Niro, Hyundai ha apostat fort amb el nou Ioniq tot plantant cara al rei dels cotxes híbrids fins ara, el Toyota Prius. El coreà, amb una estètica menys cridanera que el seu rival nipó, incorpora un canvi automatitzant de doble embragatge i unes prestacions i consums que prometen millorar les del veterà Prius. Una opció molt enriquidora i que obre noves tendències al mercat.

Fiat Tipo

El Tipo ressuscita onze anys després amb nova forma i segment per omplir un buit al segment de les berlines assequibles. Si el seu predecessor fou un compacte a l’ús, el Tipo del segle XXI aposta per tres carrosseries diferents: berlina de quatre portes, familiar (SW) i compacte (hatchback). Totes elles maridades amb un equipament suficient i a un preu assequible: les versions bàsiques es poden comprar per menys de 10.000 euros.