Mobile World Congress, el nou Saló de l'Automòbil

Fins fa no massa temps els fabricants d’automòbils presentaven els seus nous models i novetats als principals salons d’automòbils arreu del planeta. Los Ángeles, Detroit, París o Ginebra són alguns dels salons que han sobreviscut al pas del temps i la competència digital, per bé que algunes marques ja no són presents en format físic a tots i cadascun d’aquests salons.

Val a dir que el de Barcelona mai havia estat un saló de referència internacional, i les marques tampoc reservaven les seves novetats més importants a la capital catalana. Però la irrupció del Mobile World Congress ha capgirat aquesta realitat, i curiosament ha posicionat Barcelona com l’epicentre del món de l’automoció.

Els vehicles autònoms, la gran estrella del congrés

Els vehicles autònoms seran un dels grans focus d’atenció del MWC de Barcelona d’aquesta setmana. De fet, demà mateix hi haurà una conferència sobre els vehicles autònoms en la que intervindran els responsables de serveis online i connectivitat de Volkswagen, Mercedes o Renault-Nissan, entre altres.

Durant aquesta conferència s’analitzarà el pas dels vehicles convencionals vers els cotxes autònoms, així com la seva implantació sobre el territori, els punts de fricció amb les normatives dels estats i la seva necessitat d’adaptar-se a la nova realitat o les possibilitats que obre la tecnologia 5G i les seves aplicacions als automòbils.

Més enllà de la conferència, les principals marques seran presents al Mobile World Congress per presentar les seves novetats i prototips, en una clara aposta pel saló internacional celebrat a Barcelona.

El cotxe, una extensió del mòbil?

Fabian Simmer, responsable de digitalització a SEAT, va avançar aquesta setmana que “el cotxe serà una extensió més del propi mòbil”. I és que segons apunten els experts del segment, els cotxes avancen a velocitat de creuer vers la digitalització total. De fet, ja és normal que els vehicles ens llegeixin els missatges i correus electrònics amb seguretat quan estem al volant.

En un futur no massa llunyà els cotxes seran capaços de predir la millor ruta evitant embussos en funció de l’estat real del trànsit i avisar-nos on hi ha places d’aparcament lliures estalviant-nos fer tombs i perdre temps i carburant buscant un lloc lliure.

El "car sharing" i el vehicle autònom són dos dels principals fronts oberts pels fabricants

Per acabar, molts experts prediuen que la propietat del cotxe serà una raresa en quinze o vint anys, ja que el “car sharing” o intercanvi de cotxes entre diversos usuaris mitjançant una clau o codi als smartphones anirà imposant-se com la manera més racional i econòmica de disposar de vehicle quan el necessitem.