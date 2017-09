GLP o GNC: quin dels dos combustibles ecològics és millor?

Tard o d'hora els motors dièsel en turismes convencionals aniran desapareixent, i els de gasolina, tot i que duraran una mica més, també seran rellevats per mecàniques més respectuoses amb el medi ambient. Però el salt cap a l'electrificació total del parc mòbil és molt gran, i no serà un procés precisament curt.

En aquest sentit els combustibles ecològics derivats de recursos fòssils aniran guanyant importància en el nostre mercat, homologant-se a les darreres tendències a Europa, on és molt més habitual trobar cotxes que funcionen amb GLP o GNC que no pas a l'estat espanyol, on potser no han acabat de comptar amb la complicitat de les institucions i han xocat amb el desconeixement del gran públic.

Què és el GLP?

El GLP (gas liquat de petroli), també anomenat autogas, és una barreja de butà i propà (provinent del petroli) i que ha crescut molt els últims anys, sobretot en països com França i Itàlia. El GLP és més barat (el seu preu volta els 0,60 euros/litre) i és molt menys contaminant, ja que no conté sofre ni altres substàncies i partícules contaminants i perjudicials per a les persones o el medi ambient.

Xifres del GLP Reducció del 15% en emissions de CO2 Reducció del 96% en emissions de NOx Reducció del 50% en soroll o contaminació acústica Reducció del 99% en emissions de partícules

Tot i dir-se gas liquat, aquest combustible es comercialitza de forma líquida i es pot trobar en moltes benzineres i estacions de servei. Aquests vehicles tenen dos espais i dipòsits diferents, ja que arrenquen com un cotxe de gasolina convencional i després d'un o dos minuts el sistema comença a subministrar GLP al motor un cop ha arribat a una temperatura de servei d'uns 40 graus.

A més, qualsevol cotxe de gasolina es pot transformar i adaptar al GLP amb una modificació que costa de 2.000 a 3.000 euros (en tallers homologats i certificats) amb l'únic però de perdre capacitat de maleter per encabir-hi un tanc de combustible de GLP.

Per acabar, si gastem tot el GLP i no podem reomplir el dipòsit (consumeix una mica més que el dièsel o la gasolina), el cotxe segueix funcionant amb el dipòsit de gasolina convencional en qualsevol benzinera tradicional.

Què és el GNC?

El GNC (gas natural comprimit) és l'opció escollida per alguns fabricants per obtenir cotxes menys contaminants i respectuosos amb el medi ambient. El GNC és el mateix gas natural que utilitzem a la cuina o a la caldera de casa, amb un 90% de gas metà comprimit a 200 bars de pressió, per optimitzar-lo en l'ús per a automòbils.

El GNC és l'aposta del grup Volkswagen, que fins i tot ha creat una planta a Alemanya destinada a produir GNC de forma ecològica i sostenible, però el seu problema és que hi ha pocs llocs per poder reomplir el dipòsit de GNC.

A diferència del GLP, el GNC no es pot adquirir en estat líquid i el seu preu és lleugerament més alt (0,9 euros/litre), però té més autonomia que els cotxes de gasolina o GLP, ja que amb 20 euros de GNC es poden fer més de 500 quilòmetres per autopista o autovia a velocitats legals. Pel que fa a les emissions, els motors de GNC redueixen un 85% les emissions de NOx respecte a un motor dièsel, però és lleugerament més contaminant que un de GLP.