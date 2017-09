El nou Kia Cee’d ens ha deixat bocabadats

Kia juga a casa en aquest Saló de Frankfurt. I és que el centre de disseny de la marca es troba a tan sols mig quilòmetre del recinte ferial que acull l’esdeveniment més important de l’any, cosa que han volgut aprofitar per mostrar tot el potencial del seu disseny europeu.

Ja fa anys que els Kia, a més de fiables i econòmics, són bonics, però el nou Cee’d porta l’essència a una nova dimensió, oberta fa uns mesos pel nou Stinger i que apunta directament a la línia de flotació de les grans marques europees.

El Proceed Concept -nom oficial d’aquest prototip- destaca per les llandes de 20 polzades, les seves formes sinuoses i espectaculars, una silueta baixa i ampla, unes nervadures laterals molt marcades i sobretot unes càmeres laterals que substitueixen la tasca dels retrovisors convencionals.

El sostre de vidre del nou Cee’d permet filtrar la lluminositat de l’ambient a uns interiors diàfans i elegants, dominats pel color vermell de la consola central i l’entapissat de portes i seients. La gran novetat d’aquest cotxe és que la pantalla central i la consola canvien de color en funció del mode de conducció sol·licitat: verd per al mode ecològic, vermell per al mode esportiu i blanc per al mode autònom.

I és que el nou Cee’d disposarà d’un mode conducció autònom, tot i que Kia no ha volgut explicar quin nivell autònom ni quin motor -híbrid, gasolina o elèctric- impulsarà els Cee’d del futur.