El cotxe elèctric més ràpid del món destrossa el crono a Nürburgring (Vídeo)

NIO és la divisió elèctrica de la companyia xinesa NextEV. El primer model presentat ha estat el NIO EP9, un monstre de 1.360 cavalls gràcies als seus quatre motors (un a cada roda) cosa que el permet accelerar de 0 a 100 en 2'7 segons, de 0 a 200 en 7'1 segons i de 0 a 300 en només 15'9 segons.

El NIO EP9 disposa d'una carrosseria i un xassís de fibra de carboni, per homologar un pes de 1.735 quilos, 630 dels quals es corresponen a les seves bateries que permeten autonomies de més de 400 quilòmetres en un ús estàndard (no competitiu).

Aquestes virtuds li han servit al NIO EP9 per signar el millor temps a Nürburgring, amb un crono de 7 minuts i 5 segons, convertint-se en el cotxe elèctric més ràpid del món i en el sisè cotxe més ràpid sobre l'asfalt del circuit alemany tot i anar limitat al 80% per no sobreescalfar les bateries i patir risc d'incendi o avaria. Tot i que feia mesos que s'havia fet l'anunci, fins ara no n'havíem pogut veure les imatges.

Una de les coses que més ens sorprèn del vídeo és l'absència de so de motor tèrmic o fins i tot de la caixa de canvis. Tot i així, les imatges són realment espectaculars: