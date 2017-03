Miquel Molina fitxa per Ferrari

Miquel Molina (Lloret de Mar, 1989) va sortir del DTM per la porta del darrere, quan Audi va decidir no renovar-li el contracte malgrat les dues bones temporades que va realitzar amb els d'Ingolstadt, en què va aconseguir tres victòries, cinc podis i tres 'pole positions' en dos anys.

Però les seves bones actuacions li han servit de trampolí per fitxar per l'escuderia més prestigiosa del món, Ferrari. Amb els italians Molina disputarà el Mundial de Resistència (WEC) –que inclou les mítiques 24 hores de Le Mans–, a més de les Blancpain Series, en tots dos casos en la categoria GT i al volant d'un Ferrari 458 Italia GT3 de l'equip Spirit of Race.