'Lucky', el més fort al Costa Brava

La present edició del Costa Brava havia aixecat molta expectació les setmanes anteriors al ral·li per la nodrida inscripció de la qual feia gala la organització. Grans noms, i referents, com el francès François Delecour, el retorn del local Dani Solà a la competició o el nou apartat Legend justificaven amb escreix la gran volada que la prova havia adquirit. I, després de palpar-ho de primera mà, no ha decebut.

El Costa Brava s'inicià el capvespre de divendres amb un menú compost pels habituals Cladells, Osor i Els Àngels, un itinerari habitual de la prova gironina que en aquesta ocasió es va veure alterat per l'accident del vehicle 0 al tram d'Osor. L'accident va provocar la neutralització del tram que, tot sigui dit de pas, va beneficiar bona part de la caravana del ral·li. I és que a aquelles altures l'aiguat que queia al primer tram i la boira, espessa com poques, que afectava el segon i el tercer estaven causant estralls a la classificació. Amb tot, les estrelles de la prova, Delecour-Savignoni, la lideraven, tot i que superaven per un estret marge els seus homòlegs Lucky-Pons, que, a la vegada, imposaven la tracció total al Lancia Stratos d'Erik Comas i Yannick Roche. Els italians, però, van salvar un 'match ball' divendres. El seu Delta es quedà sense turbo en els primers compassos sobre Cladells i només la seva entrega i les condicions meteorològiques pogueren mitigar el que hauria estat una pèrdua segura de posicions.

La pluja de divendres va provocar l'accident d'un cotxe de seguretat a Osor i va "salvar" molts cotxes d'una etapa nocturna dantesca entre boira i pluja torrencial

Dissabte la prova encarava la seva fase decisiva amb una llarga jornada que transitava novament per Cladells i Osor i incloïa en el programa tres passos per Collsaplana. Fou durant el primer bucle que Lucky imposà un elevat ritme al qual no pogué contestar Delecour. Poc a poc l'italià retallà les diferències i en el sisè tram assaltà el liderat, un primer lloc que ja no abandonà i que va vestir marcant lluïts registres en un frec a frec preciós amb Erik Comas. El francès, pilot de Fórmula 1 a la primera meitat de la dècada dels 90, era un autèntic tiralínies sobre l'asfalt i compensava en part l'handicap de la tracció posterior en condicions humides. Si bé les posicions de podi semblaven definides encara li mancava un últim cop de teatre a la prova.

Delecour intentà un últim assalt en l'últim bucle i marcà el millor registre en el darrer pas per Osor, però la distància amb Lucky no es reduí. Amb tot el peix venut i just abans d'afrontar l'últim tram de la cita catalana, el Lancia Delta del francès deia prou i trencava la caixa de canvis. Erik Comas passava a ocupar la segona plaça i l'italià Lucio Da Zanche (Porsche 911 RSR) l'últim calaix del podi. Da Zanche, que corria per segona vegada el Costa Brava (5è el 2014), obtenia el premi a un ral·li intel·ligent, el just equilibri entre la velocitat i la contenció.

El Top 5 de l'apartat europeu el completaren el belga Georg Berlandy (Opel Kadett GTE) i el suec Matts Myrsell (Porsche 911), un habitual del Costa Brava.

Pel que fa als pilots locals, els millors foren el duet Francesc Gutiérrez-Alex García (BMW M3) que s'emportaren l'apartat espanyol i català, per davant de l'anglès Darren Moon (Ford Escort MkII) en el certamen espanyol i de José Maria Martínez-Luka Larrosa (BMW M3 E30) en el català.

La pròxima cita del campionat europeu de velocitat per a vehicles històrics serà a la República Txeca, a Klatovy, per a la disputa del Vltava Rally, el 21 i 22 d'abril. El campionat estatal tindrà la següent cita al ral·li de Gibralfaro, el 29 i 30 d'abril.