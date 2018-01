Skoda Fabia Combi, un familiar raonable i assequible

Ara fa una mica més d’un any vam provar el nou Skoda (o Škoda, en txec), un cotxe amb una àmplia trajectòria al mercat caracteritzat per un enfocament racional i un preu competititu -que no vol dir barat-. Ara li toca el torn a la variant familiar, anomenada Combi, de l’utilitari txec.

Per començar, val la pena destacar que el Fabia Combi és un ‘rara avis’ del segment. Fa uns anys la majoria d’utilitaris del segment B disposava de variant de tall familiar (com el seu cosí català Ibiza ST), però en l’actualitat tan sols el Renault Clio Sport Tourer i el Fabia Combi ofereixen aquesta variant al mercat. I és que les preferències dels consumidors que busquen un cotxe urbà amb espai cada cop s’orienta més vers els SUV, i els cotxes utilitaris d segment B i tall familiar són cada cop menys habituals als carrers i carreteres del país.

La gran qualitat d’aquest Fabia Combi és el seu espai. Sembla impossible que un cotxe de 4’2 metres de llarg disposi d’un maleter de 530 litres de capacitat, que iguala i fins i tot supera cotxes de segments i preus molt superiors.A més, el maleter disposa de diversos ganxos i punts d’ancoratge per subjectar tot tipus d’objectes.

Les places posteriors poden arribar a ser un pèl justes si voleu fer-ne servir les cinc places que homologa el cotxe: encabir tres adults o dues cadiretes i un adult en la baqueta posterior pot esdevenir una missió complicada i incòmode per fer front a viatges llargs, però resulta suficient per un ús esporàdic.

Una plataforma diferent

Aquesta tercera generació del Fabia utilitza una plataforma pròpia, que barreja elements de la plataforma MQB amb d’altres de la plataforma PQ26 –la que utilitzava l’anterior generació de Volkswagen Polo-.

El Fabia Combi és només 26 centímetres més llarg que la versió estàndard, però la particularitat i les especificacions tècniques d’aquesta plataforma única fan que sigui impossible transferir part de la dotació tecnològica de la nova plataforma MQB A0 (que utilitzen els nous Polo, Ibiza i Arona) a aquest familiar txec.

Aquesta situació es tradueix en un equipament tecnològic i de seguretat una mica limitat, que amb tot encara pot oferir avís de colisió, avís de fatiga, un correcte navegador i la possibilitat de replicar els continguts del nostre telèfon a la pantalla del cotxe gràcies al sistema ‘MirrorLink’.

Motors eficients i treballadors

Skoda ofereix motors dièsel i gasolina de tres cilindres amb potències compreses entre els 75 i els 90 CV. Si ja vam provar el motor gasolina 1.0 TSI de 90 CV amb el model estàndard, ara li toca el torn al motor dièsel 1.4 TDI de tres cilindres que també ofereix 90 CV.

Aquest propulsor dièsel és més o menys eficient (promet xifres de consums de 3’9 litres tot i que a l’hora de la veritat costa fer-lo baixar dels 5 litres) i es caracteritza per un funcionament un pèl aspre -fins i tot rude-, amb vibracions més que perceptibles i un so no excessivament encisador.

La nostra unitat maridava el motor 1.4 TDI amb un canvi automàtic DSG de 7 relacions, que al meu parer millora les prestacions i les possibilitats del propulsor dièsel de 3 cilindres. Amb tot, després de provar totes dues mecàniques, m’atreveixo a afirmar que el propulsor gasolina 1.0 TSI és més adequat que no pas el dièsel 1.4 TDI, i el recomanaria per pràcticament tots els compradors d’aquest vehicle, a no ser que supereu els 20.000 quilòmetres anuals i en feu un ús intensiu per autopistes i autovies.

Amb tot, cal tenir en compte que aquest Fabia Combi no és cap esportiu, i que la seva moderada potència (fins i tot les variants més potents no baixen dels 10 segons el el 0 a 100) respon a un plantejament familiar més que no pas dinàmic. Tot i així el Fabia Combi destaca per ser un cotxe prou àgil, maniobrable i dinàmic en un ús urbà, i còmode en autopistes i autovies.

Els interiors d’aquest Fabia Combi mantenen l’equació entre racionalitat i pragmatisme, sense arribar a ser austers, amb detalls més juvenils, com ara les insercions d’alumini (falses) o el volant multifunció de tres radis. Amb tot, els materials utilitzats no amaguen la vocació funcional del cotxe, sense grans concessions al luxe ni utilitzar materials de gran qualitat.

Conclusió El Fabia Combi és una opció a tenir en compte per aquells compradors que busquen un cotxe utilitari amb un molt bon maleter, consum moderat i una estètica funcional i moderna a un preu raonable, possiblement el més ajustat en relació qualitat-preu del segment.

Preus

El Fabia Combi es pot comprar per uns 9.500 euros amb l’acabat bàsic, anomenat Active, i el motor de 70 CV associat a un canvi manual. La nostra unitat, equipada amb el nivell d’equipament Style, potència de 90 CV i canvi automàtic DSG té un preu de 15.630 euros, descomptes promocionals al marge.

Ara bé, la factura de la unitat provada es dispara fins als 17.700 euros en disposar d¡extres com ara el climatitzador elèctric CLIMATRONIC, llandes de 17 polzades, sensors d’aparcament, sostre panoràmic i seients davanters amb calefacció.