Seat Ibiza FR, eternament jove

A casa nostre el Seat Ibiza representa alguna cosa més que un cotxe: tal com va dir el company Sergio Domínguez en la seva prova de la versió amb motor gasolina de 115 CV, els 34 anys de producció del cotxe de manera ininterrompuda a Martorell i els bons resultats comercials de totes les generacions han fet d’aquest ‘el nostre’ utilitari.

De moment aquest Ibiza FR és la versió més esportiva i prestacional de l’utilitari català, ja que Seat no en fabricarà cap versió més potent, tot i que la nova marca Cupra sí n’està preparant una variant. Pe entendre’ns i simplificar-ho al màxim, el futur Cupra Ibiza no serà un model de la gamma Seat si no un cotxe independent i de més valor afegit.

Mecànicament el nou Ibiza FR utilitza un motor gasolina de quatre cilindres turbo 1.5 TSI que entrega 150 CV de potència i 250 Nm de parell que mouen amb alegria i agilitat aquesta nova generació de l’Ibiza, que supera els 4 metres de llarg, fa 1’78 d’ample i homologa un pes de 1.184 quilos.

Estètcament aquesta versió FR no difereix massa de la variant que ja vam provar fa uns mesos, més enllà d’alguns detalls com les llandes de disset polzades de sèrie, el sostre solar, climatitzador de dues zones, un sistema de so anomenat ‘Radio Media System Plus’ amb vuit altaveus i una gran pantalla tàctil central de vuit polzades compatible amb els sistemes MirrorLink, CarPlay i AndroidAuto.

Caràcter llatí

Tenia moltes ganes de posar-me al volant del nou Ibiza FR, i descobrir en primera persona si realment la nova plataforma modular MQB-A0 que ha estrenat l’utilitari de Martorell millora el model precedent. Després d’una pila de quilòmetres, ja no en tinc cap dubte: el nou Ibiza FR és molt millor que qualsevol dels seus predecessors.

D’entrada la nova plataforma estrenada per aquest cotxe és més rígida i lleugera, cosa que fa que el comportament del cotxe esdevingui més àgil i dinàmic, però també més segur i apamat que qualsevol generació anterior. “Un petit León” deia el company Sergio Domínguez en la seva prova, i no puc més que subscriure les seves paraules.

El nou Ibiza FR té el mateix esquema de suspensió que els Ibiza convencionals, ja que equipa un sistema McPherson al tren davanter, i una barra o eix torsional al tren posterior, que el fa una mica més ballarí sobre ferms irregulars com carreteres trencades o en mal estat o carrers empedrats, per exemple. A més a més la variant FR incorpora uns frens de disc ventilats a l’eix davanter que milloren l'eficàcia i el tacte de frenada del cotxe l’Ibiza FR cal sumar-hi una electrònica molt menys intrusiva que en la generació anterior, que ens permet maximitzar les possibilitats dinàmiques del cotxe abans de fer saltar els controls d’estabilitat, que amb tot continua pecant d’un lleuger subviratge (marxa de morro) si busquem amb intensitat els límits del cotxe.

Però és en les carreteres revirades on aquest utilitari mostra tot el seu potencial. Els potents baixos del nou motor 1.5 TSI empenyen el de Martorell amb ganes la zona baixa de compta-revolucions entre revolt i revolt, i la gestió de la caixa de canvis DSG de set relacions sumada a la posada a punt de les suspensions i l’arquitectura del sistema de frenada del vehicle permeten una conducció molt fàcil i intuïtiva.

Conduir el nou Ibiza FR és molt fàcil gràcies al seu nou bastidor, la nova plataforma MQB-A0 i el compromís entre direcció i suspensió

Al final conduir amb agilitat aquest FR en un tram revirat esdevé un exercici tan senzill com adequar la velocitat d’entrada al revolt, obrir gas progressivament fins superar el vèrtex del revolt i accelerar amb ganes en sortir del revolt. La seva potència és suficient per atacar i divertir-nos en qualsevol carretera de muntanya, però és prou moderada per no haver de fer-nos suar al volant amb inèrcies o rareses quan volem explorar l’esportivitat del cotxe.

Un dels punts que més ha millorat aquest Ibiza FR respecte la generació anterior és el tacte de la seva direcció, ara una mica més directe i comunicativa, i que ens transmet moltes més sensacions amb el mode ‘Sport’ del nou sistema ‘Drive Profile’ de Seat -que també inclou modes ‘Eco’ i ‘Normal’, a banda d’un programa personalitzable.

Ara bé, no puc estar-me de pensar que aquest nou Ibiza FR té algunes coses que pot millorar, com per exemple el tacte de les seves lleves (massa petites i amb un tacte poc esportiu) o el fet que aquest nou FR tingui un caràcter marcadament més pla que l’anterior Ibiza Cupra de 192 CV que vam provar ara fa alguns mesos.

El nou propulsor 1.5 TSI és un motor una mica pla, i si bé és pràctic i eficaç a la zona baixa del compta-revolucions potser li manca una mica de ràbia i potència a partir de les 3.500 o 4.000 rpm, i el seu so tampoc evoca gaire ni convida a explorar la zona vermella del tacòmetre. Per contra, aquest propulsor és molt més estalviador que mai en un FR o Cupra: vaig obtenir un registre magnífic de només 5’6 litres. A aquest fet hi ajuda molt que el mode ‘Eco’ incorpori el mode de conducció a vela que permet desacoblar motor i caixa de canvis per avançar per la inèrcia del cotxe en moments puntuals, sense haver de recórrer a la potència del motor i obtenint un important estalvi de combustible.

En definitiva el nou Ibiza FR és més pràctic i racional que mai, amb carrosseria de cinc portes i un motor estalviador però sense voler renunciar al plus d’esportivitat i sabor llatí que sempre han caracteritzat a l’utilitari dels del Baix Llobregat.