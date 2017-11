Nissan Micra, profunda metamorfosi

Sí, aquest és el nou Micra. Poques vegades un cotxe pateix una transformació tan radical entre les diferents generació com la que ha estat objecte el Micra durant els darrers anys. Amb una línia molt asiàtica, caracteritzada per fars allargats, calandra prominent i nervadures laterals marcades, el Micra s'actualitza per convertir-se en l'alternativa del gegant asiàtic al segment B, corresponent al dels utilitaris europeus.

Però si bé la nova carrosseria del Micra -que llueix amb ganes pintada amb el bonic color taronja de la nostra unitat de proves i les boniques llandes de 17 polzades- resulta innovador, fresc i atrevit, els interiors del vehicle no acaben d'estar a l'alçada de la seva aparença exterior.

D'acord, el nou Micra amb l’acabat Tekna, el més alt de la gamma, pot equipar un avisador de canvi de carril (un pèl intrusiu i exagerat, per cert), avisador d’objectes d’angle mort als retrovisors, so BOSE, un sistema d'ajuda a l'aparcament amb càmeres de 360º i fins i tot un sistema acústic avisador de radars, però el tacte de la seva pantalla -que encara no es tàctil-, els gràfics del seu navegador i el seu sistema d'infoentreteniment queden una mica per darrera dels seus principals rivals.

Aquesta sensació es fa especialment evident quan ens fixem en detalls com el fet que les finestres posteriors no tinguin alçavidres elèctrics, si no alçavidres manuals, o que l'espai i l'accés a les places posteriors sigui petit i just, tant en alçada com en amplada.

Un adult de més de 175 centímetres tocarà el sostre del Micra si seu a les places posteriors, que per cert, tampoc tenen un punt de subjecció per agafar la mà, ni tampoc disposa de recolzabraços central. Fins i tot algunes cadiretes infantils poden tenir l'espai just si el conductor o l'acompanyant tiren enrere els seus seients davanters.

I és que tot i les aparences estètiques i l’important esforç d’actualització tecnològica i de disseny ergonòmic i futurista, el Micra no pot amagar que segueix utilitzant la mateixa plataforma que la generació anterior, cosa que limita les seves possibilitats de capacitat o de qualitat en els materials utilitzats. Amb tot, el Micra disposa de climatitzador –d’una sola zona- i un maleter amb 300 litres de capacitat, una mica per sobre de la majoria dels seus competidors.

Una mecànica modesta i frugal

El nou Micra utilitza motor d'origen Renault de tan sols 3 cilindres i menys d'un litre -homologa una cilindrada de 0'9 L- que eroga una potència de 90 CV i 140 Nm de parell (tot i que segons assegura la marca el motor arriba al 95 CV en puntes d’acceleració), xifres que poden semblar modestes, sobretot tenint en compte que l'altre variant de gasolina és significativament menys potent, ja que només ofereix 73 CV de potència extrets del mateix propulsor tricilíndric però que resulten suficients per moure aquest utilitari amb un pes sorprenentment baix: Nissan homologa un pes de tan sols 1.076 quilos. L’altre opció mecànica és un motor dièsel que també ofereix una potència de 90 CV.

El propulsor tricilíndric d'origen gal s'alimenta d'un turbo especialment apreciable a partir de les 1.800-2.000 RPM i que empenyen amb força fins a les 3.500 o 4.000 revolucions, però no ofereixen gran cosa a la zona més alta del tacòmetre. Ara bé, cal tenir en compte que quan el motor comença a fer-se notar el consum s'eleva fins als 7 o fins i tot 8 litres, en comptes dels 5-6 que el Micra és capaç de registrar en condicions de conducció i orografia favorables.

Tot i ser un motor de 3 cilindres el propulsor no és excessivament sorollós ni aspre en el tacte, especialment quan porta una estona encès i arriba a la temperatura òptima de servei. En aquest sentit, el propulsor d’origen gal es mostra més suau que els motors de 3 cilindres d’altres fabricants, tot i presentar unes xifres de consum no massa llunyanes -i en algun cas superiors- a les dels seus rivals de 3 i fins i tot de 4 cilindres.

Àgil a la ciutat, eficaç a l'autopista

El motor de 3 cilindres del Micra s'associa a un canvi manual de 5 velocitats força esglaonat, que deixa suficient marge i recorregut per les marxes, però que cal portar constantment en un règim mitjà de revolucions si no volem patir una davallada de la seva potència. I és que tot i que l’esglaonat permet estirar una mica les marxes, el motor presenta un buit molt acusat a la zona baixa del tacòmetre, abans de les 1.800 revolucions, quan el turbo comença a bufar amb contundència.

En recorreguts urbans el Micra segueix mantenint les seves millors qualitats, ja que la seva senzillesa i agilitat el fan especialment adequat per moure’s per entorns urbans, on el Micra maniobra amb facilitat gràcies a la seva lleugeresa i el radi de gir. A més, els ajustaments de la seva suspensió el fan prou ferm per circular amb agilitat, però realment còmode a l’hora de superar irregularitats o sots a l’asfalt.

El nou Micra brilla en la seva agilitat urbana i ens sorpén la seva seguretat i comoditat a les autopistes, pròpies d'un cotxe més gran i pesant

Per contra, el Micra no és -ni ha volgut ser mai- un cotxe amb vocació esportiva: si li busquem les pessigolles en una carretera de muntanya detectem com la carrosseria mostra algunes imprecisions, tendeix al subviratge i l’efectivitat de la frenada (l’eix posterior equipa frens de tambor) no ens convida a esprémer al màxim la mecànica del cotxe.

El que més em va sorprendre al llarg de la prova és el seu comportament per carreteres ràpides i autopistes. El nou Micra es sent segur i apamat, i fins i tot ens dóna la sensació de ser un cotxe més gran i pesant del que en realitat és. En cinquena velocitat, i a 120 km/h, aquest Micra fa girar el motor a unes 3.000-3.500 revolucions, i potser una sisena marxa o un selector de diversos modes de conducció podrien ajudar a apropar el consum de carburant a les xifres que promet la seva fitxa tècnica.

Conclusió El nou Micra és un dels utilitaris més innovadors i atractius del mercat. Una aposta jove i decidida per un vehicle que avança a passos gegants a cada generació, consolidant-se com un bon referent en un segment on cada cop és més complicat brillar amb llum pròpia.

Preus

El nou Nissan Micra té un preu de sortida de 13.000 euros -descomptes promocionals al marge- pel model de gasolina de 3 cilindres i 73 CV de potència amb el nivell d’equipament Visia, fins arribar als 20.600 euros que costa la versió amb motor dièsel 1.5 dCi de 90 CV i nivell d’equipament Tekna.

La nostra unitat, amb el motor tricilíndric IG-T de 90 CV i el nivell d’equipament Tekna -més alt de la gamma- té un preu de 19.250 euros, però amb els extres d’equipament que presentava (detalls tèxtils interiors en color taronja, llums LED i detalls als retrovisors i els para-xocs) el seu preu final s’enfila per sobre dels 20.000 euros.