Kymco AK 550: de cacera per la ciutat

Després de 5 anys de desenvolupament, Kymco ens porta la AK550, una maxiescúter esportiva que arriba per posar-se al capdavant del segment gràcies a una tecnologia i equipament de primera línia.

Tots pensem i tenim en ment la Yamaha T-Max que fa poc va provar en Josep Lluís Merlos quan parlem de maxiescúters esportives, ja que la japonesa no deixa de ser la màquina a batre des de fa molts anys, però per això Kymco ha treballat de valent per poder oferir un producte a l’altura per fer front a la hegemonia de la marca dels diapasons, creant una moto digne per rivalitzar en el segment.

Per cert, la nomenclatura del model que us portem no s'inspira en cap subfusell soviètic o similar, si no que rep el nom del president del grup taiwanès, Allen Ko, seguit de la cilindrada que presumeix (550).

MOTOR I DINAMISME DE VANGUARDIA

L’AK 550, disposa d’un motor bicilíndric en paral·lel de 54 CV a 7.500 rpm amb un sistema de control antivibracions, un cavi automàtic CVT i un embragatge multidisc. El motor està fixat a un xassís de tipus tubular íntegrament fabricat d’alumini que tan sols pesa 13,5 quilos. La transmissió secundària per corretja oscil·la amb la roda posterior, separant així la transmissió del motor.

La col·locació, distribució i muntatge de tot el conjunt a la part central d’aquest escúter fixat al xassís, atorga a la nova AK 550 un equilibri gairebé perfecte entre el tren davanter i posterior. Cal destacar també els dos modes de conducció que ofereix, un primer anomenat ‘full power’ amb tota la potència disponible i un altre adaptat a situacions de baixa adherència que suavitza l’entrega de potència.

Brembo signa les pinces d’anclatge radial i que ofereixen una gran frenada, i maridades amb la darrera generació de l’ABS de Bosch 9.1, una nova forca invertida amb barres de 41mm i un monoamortidor en posició horitzontal, proporciona la màxima eficàcia dinàmica sense sacrificar el confort.

Sota el seient situat a tan sols 785mm del terra hi ha un ampli espai amb capacitat per un casc integral i alguns objectes més, tot i que i hem de ser francs, l’espai resultant ens sembla un pèl just pel nostre gust.

SMART SCOOTER: NOODOE

Kymco ofereix en aquest AK 550 un sistema de connectivitat total entre el vostre smartphone i l’escúter, una tecnologia fins ara desconeguda al mercat. Aquesta nova tecnologia anomenada SMART SCOOTER REVOLUTION , integra una aplicació anomenada Noodoe que ens proporciona informació rellevant mitjançant el vostre terminal.

Una pantalla esfèrica central en el tauler ens dona la opció de controlar, el trànsit, el temps, la benzinera més propera, la millor ruta o fins i tot detecta quan el vehicle està aturat al semàfor per notificar els missatges o trucades perdudes. Pels més despistats l’aplicació ens localitza el nostre escúter si no recordem on l’hem deixat estacionat.

Amb un preu de 9.950 euros i dos colors disponibles (blau i negre) la marca ofereix de manera gratuïta un any d’assegurança a tot risc i la opció del kit de limitació de potència per poder conduir-la amb el permís de conducció A2.