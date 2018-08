BMW 430i, la recepta clàssica sempre funciona

No fa gaire temps un BMW de tall cupè i esportiu, de tracció posterior (o propulsió, si ho preferiu), un repartiment del pes perfecte entre els dos eixos (50:50) i un motor gasolina longitudinal amb més de 250 CV de potència hauria estat considerat un esportiu de pura raça i un coet sideral. Ara bé, els anys passen i racionalitzem potències a vegades absurdes i sovint innecessàries en les variants més esportives i radicals dels fabricants més prestigiosos.

Amb aquest 430i passa alguna cosa similar. La Sèrie 4 va aparèixer al mercat el ja llunyà 2013, esdevint la variant esportiva i cupè de tres portes basada en la popular Sèrie 3. Bé és cert que existeixen variants de cinc portes amb més versatilitat i habitabilitat d’aquesta Sèrie 4, com el Gran Coupé que vam provar fa poques setmanes.

Però si us he de ser sincer i parlem amb el cor, aquest 430i amb carrosseria cupè de tres portes té tot el que els apassionats dels cotxes amb caràcter esportiu poden demanar. La seva estampa és realment preciosa, i tot i que la seva silueta ja està una mica vista i no suposa cap gran novetat, les seves proporcions clàssiques (capó allargat, nervadures laterals ascendents molt marcades, línia de cintura elevada i pas de roda posterior eixamplat) són una aposta segura per conquerir mirades a tort i a dret. Si a més ho amanim amb un espectacular color vermell i un paquet esportiu M el resultat és captivador.

Tot i ser un cotxe relativament veterà amb més de cinc anys al mercat, el 430i manté la dosi justa d’elegància, esportivitat i disseny que caracteritzen els interiors de BMW, amb un quadre de comandaments molt ben acabat, un sistema d’infoentreteniment senzill i intuïtiu i una posició de conducció pràcticament perfecta, molt baixa i estirada però que recull a la perfecció l’esquena gràcies als ajustaments electrònics dels seients davanters.

La Sèrie 4 cupè no està pensada per oferir una gran habitabilitat interior ni per transportar famílies nombroses, però l’accés a les places posteriors és relativament còmode (com a mínim m’ho ha semblat més que en el seu gran rival, l’Audi A5) i les dues places posteriors esdevenen relativament grans i còmodes tenint en compte que és un vehicle que només homologa quatre places, sacrificant la plaça central posterior. Això sí, l’interior és prou gran per entrar i sortir de l’habitacle des de les places posteriors amb relativa facilitat, i fins i tot encabir un infant a la seva cadireta no suposa cap gran drama.

El maleter del 430i cupè arriba als 445 L de capacitat, per bé que la seva boca de càrrega limita la forma dels objectes que hi volem encabir i ens obliga a haver d’empènyer les bosses o maletes fins el fons del maleter per aprofitar-ne tot l’espai disponible.

Ànima esportiva

Val a dir que aquest 430i és un cotxe amb ADN de competició, gràcies a la seva configuració mecànica i modular, però també al paquet esportiu M que inclou un canvi automàtic d’origen ZF amb convertidor de parell i uns ajustaments electrònics esportiu que modifiquen la gestió de les marxes i del règim del motor del bavarès.

Potser una de les coses que més ens sorprenen d’aquest 430i és el seu motor gasolina de quatre cilindres turbo, que substitueix als tradicionals motors de sis cilindres en línia característics dels BMW. De fet el propulsor del 430i és el mateix que el del 420i (un cotxe 7.000 euros més barat) i l’única diferència entre els dos models és la gestió de l’electrònica i el mapa de potència del motor, que ofereix 184 o 252 CV en funció del model seleccionat.

Ara bé, el fet de que el motor disposi tan sols de quatre cilindres i dos litres de cilindrada no resta motricitat al cotxe; ans al contrari, els seus 252 CV són més que suficients per moure’s amb molta alegria i no ens comprometen o posen en problemes quan accelerem a fons, fins i tot amb el mode ‘Sport’ o ‘Sport+’ activat: a diferència d’un M3 o M4 aquest 430i és fàcil i dòcil, i no vol derrapar a cada revolt, gir o rotonda. Val a dir també que aquest 430i m’ha semblat més dinàmic i amb un tacte més esportiu que l’Audi A5 que vam provar fa una mica més d’un any, sobretot a l’hora d’enfilar-nos per carreteres revirades o trams de muntanya. En canvi amb el mode ‘Confort’ o fins i tot ‘Eco’ activat aquest bavarès conserva un tarat de suspensió i direcció relativament dur (sobretot comparat amb el seu gran rival d’Ingolstadt), que no arriba a ser incòmode en cap moment.

I és que el dinamisme és un dels punts tradicionalment forts de BMW. I aquest 430i amb les seves barres estabilitzadores, repartiment perfecte de pes, amortidors i suspensions esportives, neumàtics de tall esportiu, motor gasolina i centre de gravetat realment baix manté a la perfecció l'essència dels BMW de tota la vida. Un cop més la recepta clàssica i tradicional es manté com la millor opció per construir un cotxe passional amb un 'handling' espectacular, i d'això els bavaresos en saben una estona.

Un dels altres punts que més m’han agradat un cop al volant del 430i, més enllà de la seva qualitat percebuda i les seves capacitats dinàmiques i el so del seu motor i del tub d’escapament petarrellejant en cada reducció manual és la noblesa del seu comportament, que fa que la gestió del control de tracció i ESP esdevingui nul·la o si més no gairebé imperceptible. A més, els discs de frens ventilats als dos eixos garanteixen una capacitat de frenada suficient per aturar la tona i mitja llarga de pes d’aquest cupè bavarès.

Per acabar, la fitxa tècnica d’aquest BMW 430i promet un consum mitjà homologat de 5’5 L cada 100 quilòmetres, però a l’hora de la veritat serà difícil baixar dels vuit litres en una conducció estalviadora i doblareu el registre homologatr amb certa facilitat si us enganxeu al seu mode esportiu i feu recorreguts per carreteres secundàries explotant les moltes virtuts d’aquest cupè esportiu.

Conclusió El 430i és un cotxe bonic i esportiu, pensat per gaudir de sensacions dinàmiques en un cotxe ‘Premium’ sense voler renunciar a la capacitat d’ús d’un cotxe diari. Una màquina fantàstica amb ànima que desperta tots els sentits.

Preus

Els preus del BMW Sèrie 4 Cupè van des dels 41.000 euros que costa la versió bàsica del 420i (descomptes promocionals al marge) fins els 133.000 euros del M4 CS. La nostra unitat de prova té un preu base de 49.000 euros que s’enfilen fins els 62.500 euros si hi afegim els molts extres dels què disposava, com ara l’assistent d’aparcament, avisador de canvi de carril, Head-up Display, funció de frenada preventiva, avisador de proximitat, paquet confort (que inclou seients regulables electrònicament amb reforç lumbar i calefacció incorporada), i el paquet esportiu M amb navegador i ajustaments esportius.